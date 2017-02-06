Сейчас мы живем в эпоху четвертой мировой войны, Россия снова строит империю, но Беларусь уже не станет ее частью. Это главные тезисы минского выступления российского публициста Станислава Белковского. Он стал вторым гостем интеллектуального клуба Светланы Алексиевич. Сегодня TUT.BY публикует видео лекции, которая вызвала неоднозначную реакцию приглашенных и спровоцировала аудиторию на споры.



Станислав Белковский и Светлана Алексиевич

— Выступления Станислава — это всегда интересно по мысли. Подкупают не только его прогнозы, которые часто осуществляется, но и блеск ума. Это говорит о какой-то настоящести, — представила гостя Светлана Алексиевич. — Мы живем в такое время, когда старый порядок мироустройства трещит по швам. И такие люди помогают нам ответить на те вопросы, которыми мы сегодня заняты.

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Разговор вышел за рамки заявленной темы «Четвертая мировая война. Последний выход для постколониального мира»: было и про Обаму, и про Крым, и про разбившийся ТУ-154 Минобороны России. Станислав Белковский сделал оговорку, что он никакой не политолог, а лишь публицист. А его точка зрения — лишь собственные мысли, а не безоговорочная истина.

TUT.BY приводит некоторые тезисы выступления Белковского.





Журналист и политолог Валерий Карбалевич

Историк Валентин Голубев

Один из лидеров гражданской кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев

Светлана Алексиевич и политолог Юрий Дракохруст

Литературовед и политолог Александр Федута

Историк Нина Стужинская (слева) и экс-председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина (справа)

Философ Владимир Мацкевич

Со-директор Франко-белорусского центра европейских исследований, сотрудник отдела по сотрудничеству и культуре посольства Франции в Беларуси Ксавье ле Торривеллек





О войне, которая сейчас идет

Четвертая мировая война (Третьей мировой Станислав Белковский считает «холодную войну». — Прим. TUT.BY) уже идет. Это война амбиций и война психологий.

В современном понимании война — это не то, что было в двадцатом веке, когда после официального объявления войска одной страны вводятся на территорию другой. Сегодня это гибридная война. Она предполагает не столько формальное вторжение, сколько целую операцию мероприятий по этому поводу.

Война сегодня не подразумевает массовой гибели людей. Эта некая система точечных акций. Выяснилось, что Россия может взломать сайты. Это значит, что США не может этому противостоять. А это значит, что война на территории НАТО возможна. Она уже происходит.

Цель всех этих акций сводится к тому, чтобы показать: новый мир Обамы, который предполагает победу мягкой силы над жесткой, сотрясаем конвульсиями старого мира. Это тактическое поражение, но не стратегическое.





Почему Путин поддерживает Трампа

Симпатии Путина к Трампу связаны вовсе не с прагматическими соображениями. Потому что команда американского президента наполнена антироссийскими людьми. И нет основания полагать, что случится какой-то разворот в сторону РФ. Симпатии связаны с тем, что произошла победа старого мира над новым.

И этим же объясняется нелюбовь Путина к Обаме, ценности которого Кремлю были непонятны. Бывший президент США стал создателем нового мира, он сломал все старые стереотипы. Кроме этого, он сформулировал позиции, которые определяют вектор развития, в котором идеи и технологии превосходят над грубой физической силой.





О современной России

Единственная страна, которая не может отречься от Русской империи, — это Россия. Но я всегда призывал русский народ признать Россию национальным государством, а не империей.

Любые правители делятся на тех, кто ищет достоинства собственного народа, и на тех, кто культивирует недостатки. Владимир Путин относится ко второму типу. Он делает все, чтобы была склонность к рабскому поклонению власти, к тому, что государство — это строгий наставник и учитель, который бьет по рукам. Она дисциплинирует людей таким образом. Так жители страны не верят в себя, а думают, что только руководитель может добиться чего-то и заставить всех что-то делать.

Проблема России в том, что она не стала национальным государством, которым должна была стать. Империя распалась, но не признает этого. Когда она от этого откажется, тогда все и успокоится.





Про отношения Беларуси и России

Беларусь не станет частью русского мира. И Владимир Путин не начнет прямой войны с Беларусью, потому что это привело бы к обрушению Евразийского союза, который для российского лидера символичен. Эта структура хоть и блеф, но является доказательством продуктивности интеграции постсоветского пространства.

При этом Путин не доверяет Лукашенко и не считает его своим другом. Равно как и наоборот.

Само становление Беларуси возможно на дистанцировании от России.