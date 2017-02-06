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Дворкович: Подвижек в переговорах по газу и нефти нет
07.02.2017 12:14 — Новости Экономики | БелаПАН
"Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год", — цитирует Дворковича . Вице-премьер также сказал, что пока не может прокомментировать заявление президента Беларуси о подаче в суд на Россию за сокращение поставок нефти. На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля Александр Лукашенко заявил, что расценивает поведение России в нефтегазовом споре с Беларусью как издевательство. Он напомнил, что Беларусь и Россия давно выработали формулу, по которой Минск платит за газ цену, зависимую от стоимости нефти. Последняя цена для Беларуси за 1 тыс. кубометров российского газа составляла около 132 долларов. Когда обрушились цены на нефть, согласно устоявшейся формуле природный газ автоматически стал стоить для Беларуси 82 доллара за 1 тыс. кубометров. "Они спохватились — нет, это невозможно. Говорят, мол, мы не будем продавать вам по тысяче кубов за 82 доллара, платите по 132 доллара. Почему? А потому, что это и так самая низкая цена, мы никому по такой цене не продаем", — рассказал Лукашенко. По его словам, Беларусь не согласилась с требованиями Москвы, так как вместе с падением мировых цен на нефть и газ "наполовину упали доходы от реального сектора" белорусской экономики, в том числе "от продуктов питания, тракторов, автомобилей", которые традиционно продавались в Россию. Стороны должны были договориться по цене на газ до 1 января 2016 года, однако этого не случилось, потому что в Москве чиновники не хотели даже разговаривать со своими белорусскими коллегами, утверждает Лукашенко. "Просто наплевательское отношение", — добавил он. В 2016 году, сообщил Лукашенко, правительство Беларуси приняло решение платить не 82 доллара, как выходило по формуле, и не 132 доллара, как того требовала Россия, а 107 долларов за 1 тыс. кубометров газа. "И вот тут они посчитали, что мы недоплатили 550 миллионов долларов, если исходить из их цены 132 доллара. И все зашло в тупик", — констатировал президент. "Спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились в суд, согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально, когда две самые близкие республики, самые родные люди начинают репу драть?" — возмутился Лукашенко. На той же встрече он сообщил, что 4 февраля Владимир Семашко отправляется в Москву на очередные переговоры по энергетическим вопросам. Итоги визита в правительстве Беларуси не комментируют.
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"Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016...
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