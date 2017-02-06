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Почему российский малый бизнес не сотрудничает с Беларусью?

07.02.2017 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Почти 70% представителей российского бизнеса не работают и не планируют начинать сотрудничество с поставщиками и дистрибьюторами из Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса руководителей компаний, проведенного Аналитическим центром НАФИ в августе 2016 году. В репрезентативном опросе участвовали 500 руководящих сотрудников предприятий микро, малого и среднего бизнеса в восьми федеральных округах России.


Как говорится в сообщении НАФИ, каждое пятое российское предприятие работает с партнерами из Беларуси: 12% работают только с поставщиками и 10% ― только с дистрибьюторами, а 2% работают с обоими контрагентами. 68% компаний, которые в настоящее время не сотрудничают с белорусскими предприятиями, не рассматривают такую возможность на перспективу (в основном это компании газовой промышленности и электроэнергии, строительства, добычи полезных ископаемых, транспорта и связи, недвижимости). Еще 12% организаций рассматривают возможность сотрудничества — как правило, такое намерение выражали топ-менеджеры предприятий сферы услуг, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

Чем крупнее организация, тем теснее у нее контакты с Беларусью: если среди крупных компаний 28% работают с поставщиками из соседнего государства и 24% — с дистрибьюторами, то среди малых такие контракты имеют 10% и 8% соответственно, отмечают в НАФИ.

Наиболее развито сотрудничество с Беларусью в сфере обрабатывающей промышленности (17% работают с поставщиками и 23% ― с дистрибьюторами), в оптовой и розничной торговле (16% и 10% соответственно) и в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (8% и 15% соответственно). 27% организаций в сфере сельского и лесного хозяйства работают только с белорусскими поставщиками, но не работают с дистрибьюторами.

Отказ от работы с союзным государством связан, в первую очередь с отсутствием бизнес-необходимости (33% организаций, не работающих с Беларусью), а также со спецификой деятельности или отрасли предприятия (28%). Каждый десятый предприниматель отметил сложности в транспортной доступности и логистике (10%), а также отсутствие предложения со стороны Беларуси (9%). 5% предпринимателей не устраивает конъюнктура, стоимость товаров и услуг, а 4% ссылаются на бюрократические сложности.

Руководитель направления корпоративных исследований Аналитического центра НАФИ Ольга Стасевич считает, что несмотря на некоторое охлаждение отношений с Беларусью, сложившиеся экономические связи между белорусским и российским бизнесом носят устойчивый характер: «компании, которым выгодно и удобно иметь партнера в Беларуси, поддерживают и будут медленно наращивать объемы сотрудничества». По данным таможенной статистики Беларуси, внешнеторговый оборот между РФ и РБ в январе-ноябре 2016 года составил 45,9 млрд долларов. «Тесную связь традиционно показывают сферы обрабатывающей промышленности, торговли и туризма. Драйверами роста может стать расширение ассортимента продуктов и услуг со стороны белорусских партнеров, модернизация логистической инфраструктуры и либерализация бюрократических процедур. Этому может поспособствовать полноценный запуск механизмов Таможенного союза», — сказала Стасевич.

 
 
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