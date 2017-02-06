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Почему российский малый бизнес не сотрудничает с Беларусью?
07.02.2017 12:55 — Новости Экономики | Tut.by
Почти 70% представителей российского бизнеса не работают и не планируют начинать сотрудничество с поставщиками и дистрибьюторами из Беларуси. Об этом свидетельствуют
Как говорится в
Чем крупнее организация, тем теснее у нее контакты с Беларусью: если среди крупных компаний 28% работают с поставщиками из соседнего государства и 24% — с дистрибьюторами, то среди малых такие контракты имеют 10% и 8% соответственно, отмечают в НАФИ.
Наиболее развито сотрудничество с Беларусью в сфере обрабатывающей промышленности (17% работают с поставщиками и 23% ― с дистрибьюторами), в оптовой и розничной торговле (16% и 10% соответственно) и в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (8% и 15% соответственно). 27% организаций в сфере сельского и лесного хозяйства работают только с белорусскими поставщиками, но не работают с дистрибьюторами.
Отказ от работы с союзным государством связан, в первую очередь с отсутствием бизнес-необходимости (33% организаций, не работающих с Беларусью), а также со спецификой деятельности или отрасли предприятия (28%). Каждый десятый предприниматель отметил сложности в транспортной доступности и логистике (10%), а также отсутствие предложения со стороны Беларуси (9%). 5% предпринимателей не устраивает конъюнктура, стоимость товаров и услуг, а 4% ссылаются на бюрократические сложности.
Руководитель направления корпоративных исследований Аналитического центра НАФИ Ольга Стасевич считает, что несмотря на некоторое охлаждение отношений с Беларусью, сложившиеся экономические связи между белорусским и российским бизнесом носят устойчивый характер: «компании, которым выгодно и удобно иметь партнера в Беларуси, поддерживают и будут медленно наращивать объемы сотрудничества». По данным таможенной статистики Беларуси, внешнеторговый оборот между РФ и РБ в январе-ноябре 2016 года составил 45,9 млрд долларов. «Тесную связь традиционно показывают сферы обрабатывающей промышленности, торговли и туризма. Драйверами роста может стать расширение ассортимента продуктов и услуг со стороны белорусских партнеров, модернизация логистической инфраструктуры и либерализация бюрократических процедур. Этому может поспособствовать полноценный запуск механизмов Таможенного союза», — сказала Стасевич.
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Почти 70% представителей российского бизнеса не работают и не планируют начинать сотрудничество с поставщиками и дистрибьюторами из Беларуси. Об этом...
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