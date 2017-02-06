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На торгах 7 февраля рубль сдал только к доллару
07.02.2017 12:53 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 7 февраля белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю.
Доллар укрепился на BYN0,0057 — до 1,9178 рубля.
Евро снизился на BYN0,0076 — до 2,0481 рубля.
Российский рубль опустился на BYN0,0154 — до 3,2409 за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар укрепился на BYN0,0057.
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