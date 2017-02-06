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Верховный суд: российско-израильского блогера Лапшина выдадут в Азербайджан
07.02.2017 13:04 — Новости Экономики | Tut.by
Верховный суд не удовлетворил жалобу гражданина России, Израиля и Украины, блогера и путешественника Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его экстрадиции в Азербайджан. Решение суда огласили 7 февраля после закрытого заседания.
Постановление это окончательное и обжалованию не подлежит.
При этом, как передает корреспондент TUT.BY, через двух адвокатов Лапшина его жена подала в МВД документы на получение дополнительной защиты. По Закону о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Беларуси дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории страны, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении в государство гражданской принадлежности с угрозой смертной казни, пыток и других видов жестокого обращения и наказания либо с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного конфликта. Дополнительная защита предоставляется иностранцу на срок до одного года.
Блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, которую в Баку считают оккупированной Арменией территорией. Однако Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту, в котором вместо «Александр» его имя указано как «Олександр». В итоге за антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину в Азербайджане грозит до 8 лет лишения свободы.
Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук
За задержанного
Россия также
Ситуацию с Лапшиным прокомментировал и Александр Лукашенко в ходе «
— Мы задержали его согласно решению Интерпола. Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану. Мы, конечно, вообще его можем выпустить, но это будет неправильно. Какие у нас основания его не выдавать Азербайджану? Никаких. Он сейчас что-то обжалует, но я уверен, что суд всё равно поддержит наше решение, потому что оно законно.
По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадёт».
— Поэтому не надо это сильно раскручивать, так как тут очень много чего под водой, и эта часть айсберга вам не видна", — резюмировал Лукашенко.
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За антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину в Азербайджане грозит до 8 лет лишения свободы.
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