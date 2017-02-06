﻿ Верховный суд: российско-израильского блогера Лапшина выдадут в Азербайджан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Верховный суд: российско-израильского блогера Лапшина выдадут в Азербайджан

07.02.2017 13:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Верховный суд не удовлетворил жалобу гражданина России, Израиля и Украины, блогера и путешественника Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его экстрадиции в Азербайджан. Решение суда огласили 7 февраля после закрытого заседания.

Постановление это окончательное и обжалованию не подлежит.


Александр Лапшин, фото из сообщества в фейсбуке в поддержку блогера #FreePuerrtto!

При этом, как передает корреспондент TUT.BY, через двух адвокатов Лапшина его жена подала в МВД документы на получение дополнительной защиты. По Закону о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Беларуси дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории страны, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении в государство гражданской принадлежности с угрозой смертной казни, пыток и других видов жестокого обращения и наказания либо с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного конфликта. Дополнительная защита предоставляется иностранцу на срок до одного года.

Блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, которую в Баку считают оккупированной Арменией территорией. Однако Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту, в котором вместо «Александр» его имя указано как «Олександр». В итоге за антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину в Азербайджане грозит до 8 лет лишения свободы.

Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан

За задержанного вступился Израиль, одна из стран гражданства Лапшина. По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят дипломаты. Замглавы миссии Израиля в Беларуси сумела попасть в СИЗО к Лапшину лишь 13 января, спустя почти месяц после его задержания. Израильские дипломаты передали азербайджанской стороне письмо Лапшина с извинениями на имя президента Ильхама Алиева.

Россия также выступает против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Об этом на пресс-конференции 17 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ситуацию с Лапшиным прокомментировал и Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля.

— Мы задержали его согласно решению Интерпола. Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану. Мы, конечно, вообще его можем выпустить, но это будет неправильно. Какие у нас основания его не выдавать Азербайджану? Никаких. Он сейчас что-то обжалует, но я уверен, что суд всё равно поддержит наше решение, потому что оно законно.

По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадёт».

— Поэтому не надо это сильно раскручивать, так как тут очень много чего под водой, и эта часть айсберга вам не видна", — резюмировал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину в Азербайджане грозит до 8 лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Почему российский малый бизнес не сотрудничает с Беларусью?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика