Верховный суд не удовлетворил жалобу гражданина России, Израиля и Украины, блогера и путешественника Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его экстрадиции в Азербайджан. Решение суда огласили 7 февраля после закрытого заседания.

Постановление это окончательное и обжалованию не подлежит.



Александр Лапшин, фото из сообщества в фейсбуке в поддержку блогера #FreePuerrtto!

При этом, как передает корреспондент TUT.BY, через двух адвокатов Лапшина его жена подала в МВД документы на получение дополнительной защиты. По Закону о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Беларуси дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории страны, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении в государство гражданской принадлежности с угрозой смертной казни, пыток и других видов жестокого обращения и наказания либо с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного конфликта. Дополнительная защита предоставляется иностранцу на срок до одного года.

Блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, которую в Баку считают оккупированной Арменией территорией. Однако Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту, в котором вместо «Александр» его имя указано как «Олександр». В итоге за антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину в Азербайджане грозит до 8 лет лишения свободы.

Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан

За задержанного вступился Израиль , одна из стран гражданства Лапшина. По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят дипломаты. Замглавы миссии Израиля в Беларуси сумела попасть в СИЗО к Лапшину лишь 13 января, спустя почти месяц после его задержания. Израильские дипломаты передали азербайджанской стороне письмо Лапшина с извинениями на имя президента Ильхама Алиева.

Россия также выступает против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Об этом на пресс-конференции 17 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ситуацию с Лапшиным прокомментировал и Александр Лукашенко в ходе « Большого разговора с президентом » 3 февраля.

— Мы задержали его согласно решению Интерпола. Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану. Мы, конечно, вообще его можем выпустить, но это будет неправильно. Какие у нас основания его не выдавать Азербайджану? Никаких. Он сейчас что-то обжалует, но я уверен, что суд всё равно поддержит наше решение, потому что оно законно.

По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадёт».

— Поэтому не надо это сильно раскручивать, так как тут очень много чего под водой, и эта часть айсберга вам не видна", — резюмировал Лукашенко.