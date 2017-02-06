Требования банков к экономике в рублях на 1 января 2017 г. составили 17 млрд рублей и с начала 2016 года уменьшились на 3%, в иностранной валюте они снизились на 8,5% до 11,9 млрд долларов. Об этом сообщается в декабрьском выпуске статбюллетеня Нацбанка.



Фото: rbc.ru

Задолженность по кредитам, выданным банками секторам экономики в белорусских рублях и иностранной валюте, по сравнению с началом 2016 года уменьшилась на 5,1%. На 1 января 2017 г. объем этой задолженности составил 35,9 млрд рублей.

Задолженность физических лиц в общем объеме задолженности по кредитам на 1 января составила 20% (на 1 января 2016 г. – 18,2%) или 7,2 млрд рублей. Объем задолженности по кредитам секторам экономики в национальной валюте на 1 января составил 15,8 млрд рублей, или 44% от общей суммы кредитных вложений (на 1 января 2016 г. – 42,8%). Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 января был равен 74,9% (на 1 января 2016 г. – 73,2%).

Эксперты обращают внимание на то, что в Беларуси проблема не столько с объемом кредитного портфеля, сколько с его качеством. Доля проблемных активов банков росла большую часть года, прирост за год составил 85,8%, достигнув 5,140 млрд рублей. С учетом заметного снижения проблемных активов в декабре, когда часть их была передана Агентству по управлению активами, а часть безнадежных долгов – традиционно списана, на 1 января доля такого долга составила 12,8%. По оценке экспертов, пороговый уровень проблемных активов, превосходить который нежелательно, — 15−20%. Проблему видят не столько в высоких ставках по кредитам для бизнеса, сколько в неэффективности реального сектора.

По данным Нацбанка, 19% кредитного портфеля банков находится под гарантиями правительства и местных органов власти.

Средняя процентная ставка по новым кредитам банков (без межбанковских кредитов) в национальной валюте в декабре 2016 г. сложилась на уровне 19% годовых. Ставка по новым кредитам юрлицам в рублях в декабре составила 19,4% годовых, по кредитам физлицам – 17,2% годовых. Средняя ставка по валютным кредитам в декабре сложилась на уровне 8,2% годовых.

Средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам в рублях в декабре 2016 г. сложилась на уровне 9,2% годовых. При этом средняя ставка по новым рублевым вкладам юрлиц в декабре составила 8,6% годовых, физлиц – 14,3% годовых. Средняя ставка по отзывным депозитам юрлиц в рублях в декабре сложилась на уровне 8% годовых, физических лиц – 9,9% годовых. Средняя ставка по безотзывным рублевым вкладам юрлиц составила 11,9%, физлиц – 17,2% годовых.

Средняя ставка по новым срочным вкладам в валюте в декабре 2016 г. составила 2,4% годовых, в том числе у юрлиц - 2,5% (по отзывным – 2,1%, безотзывным – 3,4%), физлиц – 2,3% годовых (по отзывным – 1,6%, безотзывным – 3,1%).

По состоянию на 1 января 2017 г. в Беларуси зарегистрированы 29 банков и 3 небанковские кредитно-финансовые организации, из которых пять банков находятся в стадии банкротства или ликвидации. Количество банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с иностранным участием в уставном капитале составило 20, при этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышала 50 процентов.

Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков с начала 2016 г. увеличился на 234,9 млн. рублей, достигнув на 1 января 2017 г. 4,7 млрд рублей. Активы банков составили 64,5 млрд рублей, увеличились с начала 2016 г. на 2,3%.

Нормативный капитал действующих банков по состоянию на 1 января составил 8,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2016 г. на 11,4%. Достаточность нормативного капитала составила 18,6% (на 1 января 2016 г. – 18,7%) при нормативе не менее 10%. Рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении на 1 января составила 10,8%, увеличившись за год на 2,4 процентного пункта