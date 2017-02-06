Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Костромской области Российской Федерации Сергеем Ситниковым, передает БЕЛТА .

«Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается», — заявил президент.

Глава государства отметил, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам. «Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает, — заметил Александр Лукашенко. — Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну».

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович призвал не политизировать вопро с взаимодействия с Беларусью по поставкам сельхозпродукции.

Напомним, Александр Лукашенко 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело .

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. Он также признался, что такие заявления президента Беларуси рассматривает как «не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу».

Также 3 февраля Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.