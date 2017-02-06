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Лукашенко: Встает вопрос, зачем мы создавали единое экономическое пространство

07.02.2017 13:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выражает обеспокоенность в связи со снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым, передает БЕЛТА.

«В прежние времена объемы нашей взаимной торговли (Беларуси с Костромской областью) превышали 100 млн долларов. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует, — сказал президент. — Встает вопрос, зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕАЭС».

Александр Лукашенко заметил, что за прошедшие два года объем товарооборота в формате ЕАЭС значительно снизился. «Вот создали интеграцию… Меня это волнует. Я об этом говорю, а это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Но об этом надо говорить, и надо эти узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Вместо того чтобы устранять негатив, вводится запрет на поставки говядины в Россию. Как это понимать?» — заявил глава государства.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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"Вот создали интеграцию… Меня это волнует. Я об этом говорю, а это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых", - заявил глава...

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