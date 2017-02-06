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Лукашенко — губернатору Костромской области: Без экономики ни туда и ни сюда, потому что это основа любых отношений

07.02.2017 13:46 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 7 февраля. Прямые партнерские связи с регионами России становятся все более значимым фактором укрепления белорусско-российского экономического сотрудничества, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым 7 февраля в Минске.

"Без экономики ни туда и ни сюда, потому что это основа любых отношений, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Меня упрекают в том, что я ищу интерес. Но если бы не было интереса, наверное, и вы бы сюда не приехали. Да, мы всегда были бы друзьями и братьями, но, чтобы иметь навсегда братские отношения, основой должна быть экономика".

Глава государства подчеркнул, что без тесного межрегионального сотрудничества Беларусь и Россия никогда бы не имели таких близких, союзнических отношений. "Связи с регионами удержали нас друг подле друга. Вы должны знать, что вы, россияне, наши самые близкие братья, — заявил Лукашенко. — Спасибо вам за то, что спасли этот союз".

По словам белорусского руководителя, Костромская область давно является перспективным и надежным партнером Беларуси. "Вы — представитель истинной России, Костромская область — это сердце России. Вы страдаете теми же проблемами, что и мы. У нас взаимодополняющие, схожие экономики", — отметил Лукашенко.

Он также заявил, что укрепить сотрудничество между российским регионом и Беларусью помогут тесные связи по линии народной дипломатии, которые необходимо устанавливать.

В свою очередь Сергей Ситников выразил уверенность, что Беларусь и Россия всегда будут вместе. По его словам, фундамент для этого заложила общая история и близкие, родственные отношения между народами. "Мы, северные россияне, народ более сердечный. Мы с особым трепетом относимся к этим связям и отношениям", — заметил губернатор.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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