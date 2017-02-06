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Мингорисполком запретил традиционное шествие в День Воли

07.02.2017 13:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Мингорисполком отказался выдать разрешение на проведение шествия в День Воли, который представители демократической общественности Беларуси традиционно отмечают 25 марта. Соответствующее письмо за подписью управделами горисполкома Анны Мательской получил 7 февраля один из заявителей шествия, активист движения «За Свободу» Александр Русевич.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба движения «За Свободу», в письме отмечается, что заявка на проведение шествия в День воли «не содержит заявления о проведении массового мероприятия и информации, которая предусмотрена для таких обращений в соответствии с законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях».

Помимо этого, власти города усмотрели в действиях заявителей нарушение упомянутого закона, который гласит, что «организаторы массового мероприятия не имеют права объявлять в СМИ, сети интернет или других информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и другие материалы».

На основании этого, сообщает Мингорисполком, «положительно решить рассматриваемый вопрос» о разрешении шествия в День воли «не представляется возможным».

В свою очередь заявители утверждают, что еще 6 января весь пакет необходимых документов, включая заявку и обязательства, чиновникам передал активист Объединенной гражданской партии (ОГП) Егор Виняцкий. «Минорисполком, скорее всего, „потерял“ документы специально. Эта ситуация могла произойти потому, что чиновники в последнее время избегают контактов с заявителями непосредственно и предлагают оставлять документы в общем ящике около входа», — так прокомментировал ситуацию председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Сегодня оргкомитет по проведению Дня воли планирует собраться, чтобы обсудить позицию городских властей и принять решение по поводу своих действий 25 марта.

Как ранее сообщал БелаПАН, заявителями шествия на День воли в этом году выступили представители четырех оппозиционных организаций: Александр Русевич (движение «За Свободу»), Денис Садовский (оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия»), Егор Виняцкий (Объединенная гражданская партия) и Дмитрий Касперович (Партия БНФ). Организаторы просили власти города разрешить им сбор участников акции на площадке у здания Национальной академии наук, а также шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Проводить митинг в этом году не планировалось. Акция должна была пройти с 14.00 до 15.30.

День Воли ежегодно отмечается белорусской оппозицией, он приурочен к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году.

 
 
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В письме отмечается, что заявка на проведение шествия в День воли "не содержит заявления о проведении массового мероприятия и информации, которая предусмотрена...

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