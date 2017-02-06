Правительство предоставит гарантии «Белагропромбанку» в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими в размере 2% годовых, выдаваемым этим банком обувному холдингу «Марко». Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 6 февраля 2017 года № 98.



Фото: Игорь Матвеев

Как напоминает пресс-служба правительства, ресурсы предоставляются для финансирования инвестпроекта «Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» на 2013 — 2024 годы» в иностранной валюте на срок не более семи лет с отсрочкой погашения на два года.

Гарантии предоставляются в иностранной валюте, их сумма эквивалентна 8,868 млн долларов, но не более 13 млн долларов в целом по кредитам, предоставляемых Белагропромбанком в рамках указанного инвестпроекта.

В соответствии с документом, плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,1% от сумм кредитов.

Персональная ответственность за обеспечение целевого использования и своевременного возврата кредитов возложена на гендиректора холдинга «Марко» и председателя концерна «Беллегпром».

Год назад холдинг «Марко» сенатора Николая Мартынова получил бюджетный заём на 200 млрд рублей под 3% годовых.

Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко признался , что обувь ему отшивают на «Марко». «Это нормальная серийная обувь. Правда, такая модель подороже, потому что на кожаной подошве», — объяснил бизнесмен.