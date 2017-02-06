Минск, 7 февраля. Александр Лукашенко обеспокоен снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС. Об этом он заявил 7 февраля в Минске на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.

"В прежние времена объемы нашей взаимной торговли превышали 100 млн долларов. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует. Встает вопрос, зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕАЭС", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что за прошедшие два года объем товарооборота внутри ЕАЭС значительно снизился. "Вот создали интеграцию... Меня это волнует. Я об этом говорю, а это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Но об этом надо говорить, и надо эти узкие места находить, и как-то склеивать наши отношения. Вместо того чтобы устранять негатив, вводится запрет на поставки говядины в Россию. Как это понимать?" — заявил он.

Как ранее сообщалось, 3 февраля во время встречи с общественностью и СМИ Лукашенко назвал вымыслом слухи о намерении Беларуси выйти из ЕАЭС и Союзного государства. При этом он признал, что в рамках интеграционных объединений не решаются вопросы, о которых ранее стороны уже договорились. "Их надо решить, ибо мы в позор превращаем все эти заседания Союзного государства", — сказал Лукашенко.

По его словам, вступая в интеграционные объединения с Россией, Беларусь рассчитывала, что они будут основаны "на равноправии, что будут равные условия". "Это главное, без этого не может быть союзов. Если их нет, зачем туда идти?" — сказал глава государства.

По данным Белстата, за январь—ноябрь 2016 года объем белорусско-российского товарооборота составил около 28,6 млрд долларов, снизившись к аналогичному периоду предшествовавшего года на 6,4%.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко о снижении объемов торговли в ЕАЭС: Встает вопрос, зачем мы создавали единое экономическое пространство Минск, 7 февраля. Александр Лукашенко обеспокоен снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС. Об этом он заявил 7...

Алексей Александров, БелаПАН.