МИНСК, 7 фев — Sputnik. Белорусский рубль по итогам торгов во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился к евро и российскому рублю, но вновь ослабел к доллару.

По итогам торгов на БВФБ были установлены средневзвешенные курсы валют:

доллара — 1,9178 рублей за доллар

евро — 2,0481 рублей за евро

российского рубля — 3,2409 белорусских рубля за 100 российских

По сравнению с предыдущими торгами доллар подорожал на 0,0057 рубля или на 0,3%, евро подешевел на 0,0195 рублей или на 0,37%, российский рубль подешевел на 0,0154 рублей или на 0,47%.

Курс белорусского рубля к корзине валют по итогам торгов укрепился на 0,24%.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара — 30%, евро — 20%.