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Белорусский рубль вновь ослабел к доллару
07.02.2017 15:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Белорусский рубль по итогам торгов во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился к евро и российскому рублю, но вновь ослабел к доллару.
По итогам торгов на БВФБ были установлены средневзвешенные курсы валют:
По сравнению с предыдущими торгами доллар подорожал на 0,0057 рубля или на 0,3%, евро подешевел на 0,0195 рублей или на 0,37%, российский рубль подешевел на 0,0154 рублей или на 0,47%.
Курс белорусского рубля к корзине валют по итогам торгов укрепился на 0,24%.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара — 30%, евро — 20%.
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По итогам торгов на БВФБ во вторник курс евро снизился, российский рубль тоже подешевел. Курс белорусского рубля к корзине валют укрепился на 0,24%
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