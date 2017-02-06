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Белорусский рубль вновь ослабел к доллару

07.02.2017 15:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Белорусский рубль по итогам торгов во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился к евро и российскому рублю, но вновь ослабел к доллару.

По итогам торгов на БВФБ были установлены средневзвешенные курсы валют:

  • доллара — 1,9178 рублей за доллар
  • евро — 2,0481 рублей за евро
  • российского рубля — 3,2409 белорусских рубля за 100 российских

По сравнению с предыдущими торгами доллар подорожал на 0,0057 рубля или на 0,3%, евро подешевел на 0,0195 рублей или на 0,37%, российский рубль подешевел на 0,0154 рублей или на 0,47%.

Курс белорусского рубля к корзине валют по итогам торгов укрепился на 0,24%.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара — 30%, евро — 20%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам торгов на БВФБ во вторник курс евро снизился, российский рубль тоже подешевел. Курс белорусского рубля к корзине валют укрепился на 0,24%

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