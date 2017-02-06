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Россия ждет от Минска полной оплаты газового долга

07.02.2017 14:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Подвижек в переговорах с Беларусью по газовому вопросу нет, при этом Россия по-прежнему ждет оплаты долга за поставленный в республику в 2016 году газ, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По данным на конец января, долг Беларуси за поставленный в 2016 году российский газ составляет 550 миллионов долларов США. В декабре Минск осуществил авансовый платеж, назвав это "жестом доброй воли". РФ платеж возвратила, подчеркнув, что ждет полной оплаты. В минувшую субботу вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отправился в Москву на очередные переговоры.

Россия ждет от Минска полной оплаты газового долга
© Sputnik Владимир Песня
Дворкович: подвижек в переговорах по газу нет, РФ ждет оплаты долга

"Пока нет подвижек, пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренности, но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год", — сказал Дворкович. Его слова приводит РИА Новости.

Как возник газовый долг

Спор между РФ и Беларусью об условиях поставок природного газа в республику длится с начала прошлого года, когда Минск объявил контрактную цену на газ несправедливой и в одностороннем порядке стал платить за него не 132 доллара за тысячу кубов, а 107 долларов.

Согласно двусторонним договоренностям, газовые цены для Беларуси привязаны к котировкам цен на нефть. Когда стоимость нефти на мировых рынках снизилась, в Минске сочли, что должны быть снижены и газовые цены. По мнению белорусской стороны, справедливая цена на газ должна была составить 83 доллара за тысячу кубов.

Нефтяной иск Минска

Россия в ответ на задолженность Минска по газу пошла на снижение поставок нефти в Беларусь. На 2017 год, как заявил президент страны Александр Лукашенко во время "Большого разговора с президентом", Россия планирует поставить в республику вдвое меньше нефти, чем это закреплено в двусторонних договоренностях.

В частности, при первоначальных планах поставок в 24 миллиона тонн было принято решение урезать их до 18 миллионов тонн. Вместе с тем, по словам Лукашенко, сейчас стороны "обсуждают и 16, и 12 миллионов тонн".

Лукашенко также сообщил, что Беларусь обратилась в суд в связи с сокращением поставок нефти.

Россия ждет от Минска полной оплаты газового долга
© Sputnik Виталий Тимкив
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В данной связи вице-премьер Дворкович заявил журналистам во вторник, что не может прокомментировать заявление президента Беларуси о судебном иске Беларуси о недопоставках нефти со стороны России.

В свою очередь, в суде ЕАЭС также ранее сообщали, что такой иск в суд от Беларуси не поступал.

Между тем, еще один белорусско-российский иск до настоящего времени находится в Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате — это иск "Газпром трансгаз Беларусь" к белорусским газоснабжающим организациям о неоплате ими долга за поставленный в 2016 году природный газ.

 
Теги: Минск
 
 
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