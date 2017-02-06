Минск, 7 февраля. ЗАО "Евроопт" 7 февраля начинает продажи своих облигаций, выпущенных для юридических лиц и населения, сообщила БелаПАН руководитель PR-службы ООО "Евроторг" Дарья Лысковец.

Номинал одной ценной бумаги — 1.000 долларов США. Объем эмиссии — 8 млн долларов США. Ставка дохода фиксированная и равна 10,5% годовых. Срок обращения облигаций — пять лет.

Купить облигации ЗАО "Евроопт" можно в учреждениях "Беларусбанка", список которых доступен на сайте банка. Покупка производится в долларах США. Для покупки облигаций физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт.

"Беларусбанк" откроет покупателю счет "депо", на котором будут храниться купленные облигации. Одновременно в банке откроют текущий счет, на который в дальнейшем будут зачисляться проценты, а также средства от досрочного выкупа и погашения облигаций (для этих целей могут быть использованы уже имеющиеся у инвестора в "Беларусбанке" счета или банковские платежные карты).



Далее оформляется поручение на покупку облигаций, покупатель оплачивает необходимую денежную сумму, и по результатам торгов на бирже приобретенные облигации зачисляются на счет "депо" покупателя, который становится владельцем облигаций.

Доход по облигациям будет выплачиваться один раз в год. Выплата будет производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты дохода. Для получения причитающихся покупателю сумм в валюте эмиссионные документы предоставляют любому владельцу облигаций возможность ежегодной продажи облигаций эмитенту, через систему Белорусской валютно-фондовой биржи. В этом случае инвестор (покупатель) получит свой доход и номинал облигаций в валюте. В соответствии с действующим законодательством освобождаются от подоходного налога доходы физических лиц, полученных по операциям с облигациями.

Ознакомиться с проспектом эмиссии второго выпуска облигаций ЗАО "Евроопт" можно в центрах обслуживания "Беларусбанка".

ЗАО "Евроопт" образовано в 1995 году. Основными видами деятельности в настоящий момент являются сдача в аренду собственного недвижимого имущества, производство электрической и тепловой энергии, оказание услуг технического надзора за строительством и услуг по проведению электрофизических измерений на объектах. Ключевым партнером ЗАО "Евроопт" является сеть магазинов "Евроопт".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЗАО "Евроопт" начинает продажу облигаций для юридических лиц и населения Минск, 7 февраля. ЗАО "Евроопт" 7 февраля начинает продажи своих облигаций, выпущенных для юридических лиц и населения, сообщила БелаПАН руководитель...

Марина Носова, БелаПАН.