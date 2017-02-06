﻿ Евросоюз отменил квоты на белорусский текстиль. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Евросоюз отменил квоты на белорусский текстиль

07.02.2017 16:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Совет министров Европейского союза по общим делам во вторник принял решение отменить квоты на белорусский текстиль, сообщили Sputnik в концерне "Беллегпром".

Евросоюз отменил квоты на белорусский текстиль
© Sputnik Дмитрий Виноградов
Европарламент проголосовал за отмену для Беларуси квоты на текстиль

Европейский парламент 23 января принял с некоторыми оговорками решение об отмене для Беларуси квот на импорт текстильных изделий в страны ЕС. Это решение было одобрено в начале февраля и Комитетом постоянных представителей Евросоюза (COROPER).

"Решение принято, но на данный момент документ официально не опубликован. Предполагается, что в нем будет прописан срок, с какой даты квоты на белорусский текстиль будут отменены", — сообщили в концерне.

Квоты на импорт белорусского текстиля в ЕС были введены в 1993 году. ЕС выделял белорусским текстильным и швейным предприятиям специальные квоты по 34 основным группам товаров. По условиям соглашения, общий объем экспорта мог ежегодно увеличиваться на 5%. Белорусские власти со своей стороны снижали ставки ввозных таможенных пошлин на текстильную продукцию из европейских стран.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение принял Совет министров ЕС, документ пока не опубликован, поэтому не известна точная дата отмены квот.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство поручилось за погашение долгов компании "Марко"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика