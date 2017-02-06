МИНСК, 7 фев — Sputnik. Совет министров Европейского союза по общим делам во вторник принял решение отменить квоты на белорусский текстиль, сообщили Sputnik в концерне "Беллегпром".



© Sputnik Дмитрий Виноградов Европарламент проголосовал за отмену для Беларуси квоты на текстиль

Европейский парламент 23 января принял с некоторыми оговорками решение об отмене для Беларуси квот на импорт текстильных изделий в страны ЕС. Это решение было одобрено в начале февраля и Комитетом постоянных представителей Евросоюза (COROPER).

"Решение принято, но на данный момент документ официально не опубликован. Предполагается, что в нем будет прописан срок, с какой даты квоты на белорусский текстиль будут отменены", — сообщили в концерне.

Квоты на импорт белорусского текстиля в ЕС были введены в 1993 году. ЕС выделял белорусским текстильным и швейным предприятиям специальные квоты по 34 основным группам товаров. По условиям соглашения, общий объем экспорта мог ежегодно увеличиваться на 5%. Белорусские власти со своей стороны снижали ставки ввозных таможенных пошлин на текстильную продукцию из европейских стран.