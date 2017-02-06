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Евросоюз отменил квоты на белорусский текстиль
07.02.2017 16:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Совет министров Европейского союза по общим делам во вторник принял решение отменить квоты на белорусский текстиль, сообщили Sputnik в концерне "Беллегпром".
© Sputnik Дмитрий Виноградов
Европейский парламент 23 января принял с некоторыми оговорками решение об отмене для Беларуси квот на импорт текстильных изделий в страны ЕС. Это решение было одобрено в начале февраля и Комитетом постоянных представителей Евросоюза (COROPER).
"Решение принято, но на данный момент документ официально не опубликован. Предполагается, что в нем будет прописан срок, с какой даты квоты на белорусский текстиль будут отменены", — сообщили в концерне.
Квоты на импорт белорусского текстиля в ЕС были введены в 1993 году. ЕС выделял белорусским текстильным и швейным предприятиям специальные квоты по 34 основным группам товаров. По условиям соглашения, общий объем экспорта мог ежегодно увеличиваться на 5%. Белорусские власти со своей стороны снижали ставки ввозных таможенных пошлин на текстильную продукцию из европейских стран.
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Такое решение принял Совет министров ЕС, документ пока не опубликован, поэтому не известна точная дата отмены квот.
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