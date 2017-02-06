Белорусский руководитель призвал Россию разбираться, прежде чем вводить ограничения на поставки отечественного продовольствия.

"Конечно, мы не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но, тем не менее, я никак не могу понять, зачем это делается", - возмутился Лукашенко, принимая 7 февраля губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

Комментируя приостановку поставок говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области, введенную с 6 февраля, Александр Лукашенко признал, что попытки поставок по "серым" схемам действительно выявляются, однако "при чем тут Минская область? Жуликов хватает".

"Что мы здесь нарушаем? Ничего. Мы покупаем и перерабатываем продукцию. Точно так мы можем купить в Украине, в Польше мясо. Переработать его на предприятиях, получив новый продукт, и поставлять на все рынки", - объяснил Лукашенко официальную позицию Минска по поставкам сельхозпродукции в Россию.

В Беларуси есть всего несколько процентов свободных мощностей для переработки зарубежного сырья и в основном предприятия используют продукцию отечественного АПК. Поэтому, как выразился белорусский руководитель, "я уже начинаю думать: наверное, политика - действительно боятся потерять Беларусь. Все-таки тысяча километров коридор. Уже начинаю уговаривать: да выкиньте вы из головы".

Белорусский руководитель, как и на "Большом разговоре с президентом", повторил свой тезис об экономической целесообразности сотрудничества в рамках Союзного государства и ЕАЭС.

"В прежние времена объемы нашей взаимной торговли (Беларуси с Костромской областью) превышали $100 млн. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует. Вот создали интеграцию... Меня это волнует. Я об этом говорю, а это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Но об этом надо говорить, и надо эти узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Вместо того чтобы устранять негатив, вводится запрет на поставки говядины в Россию. Как это понимать?", - задался риторическим вопросом Лукашенко.

По итогам переговоров Лукашенко поручил проработать вопрос о создании в российском регионе единого сервисного центра белорусской техники.

27 октября главы ЕАЭС не смогли согласовать проект Таможенного кодекса ЕАЭС. А 9 декабря на совещании Александр Лукашенко потребовал обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Последние переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Кремле, длившиеся свыше пяти часов, успехом не увенчались .

3 февраля на встрече с представителями белорусских и российских СМИ Лукашенко обрушился на российское руководство за проводимую в отношении Беларуси политику. Белорусский руководитель назвал издевательством поведение России в нефтегазовом споре с Беларусью.