|
Лукашенко: Мы не погибнем, даже если Данкверт захочет
07.02.2017 17:03 — Новости Экономики | БДГ
Белорусский руководитель призвал Россию разбираться, прежде чем вводить ограничения на поставки отечественного продовольствия.
"Конечно, мы не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но, тем не менее, я никак не могу понять, зачем это делается", -
Комментируя
"Что мы здесь нарушаем? Ничего. Мы покупаем и перерабатываем продукцию. Точно так мы можем купить в Украине, в Польше мясо. Переработать его на предприятиях, получив новый продукт, и поставлять на все рынки", - объяснил Лукашенко официальную позицию Минска по поставкам сельхозпродукции в Россию.
В Беларуси есть всего несколько процентов свободных мощностей для переработки зарубежного сырья и в основном предприятия используют продукцию отечественного АПК. Поэтому, как выразился белорусский руководитель, "я уже начинаю думать: наверное, политика - действительно боятся потерять Беларусь. Все-таки тысяча километров коридор. Уже начинаю уговаривать: да выкиньте вы из головы".
Белорусский руководитель, как и на "Большом разговоре с президентом", повторил свой
"В прежние времена объемы нашей взаимной торговли (Беларуси с Костромской областью) превышали $100 млн. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует. Вот создали интеграцию... Меня это волнует. Я об этом говорю, а это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Но об этом надо говорить, и надо эти узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Вместо того чтобы устранять негатив, вводится запрет на поставки говядины в Россию. Как это понимать?", - задался риторическим вопросом Лукашенко.
По итогам переговоров Лукашенко поручил проработать вопрос о создании в российском регионе единого сервисного центра белорусской техники.
27 октября главы ЕАЭС
Последние переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Кремле, длившиеся свыше пяти часов,
3 февраля на встрече с представителями белорусских и российских СМИ Лукашенко обрушился на российское руководство за проводимую в отношении Беларуси политику. Белорусский руководитель
Лукашенко также назвал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский руководитель призвал Россию разбираться, прежде чем вводить ограничения на поставки отечественного продовольствия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии