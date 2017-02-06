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Дискредитируют отечественных производителей? МВД начало проверки в отношении Россельхознадзора

07.02.2017 17:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство внутренних дел Беларуси проводит ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о претензиях Россельхознадзора к белорусской продукции.

— В целях предотвращения вреда экономическим интересам Республики Беларусь подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Беларуси (Дискредитация деловой репутации конкурента), — сообщается на сайте МВД Беларуси.

По материалам осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета госконтроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств.

— МВД располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей, — отмечается в заявлении.

В частности, согласно решениям Россельхознадзора, только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий. Прямые убытки от этих действий составили более 5 миллионов рублей, пишет министерство.

По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Беларуси для дачи правовой оценки, говорят в МВД.

Статья 249. Дискредитация деловой репутации конкурента

Распространение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица в рекламе, средствах массовой информации и иным способом заведомо ложных сведений, наносящих вред деловой репутации конкурента,

— наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. И это не первые претензии белорусского президента в адрес Сергея Данкверта.

«У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», — сказал Лукашенко в декабре прошлого года и упрекнул белорусское правительство в бездействии.

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич после завершения пресс-конференции президента прокомментировал его предложение о возбуждении уголовного дела: «Такое суждение имеет право на жизнь».

После введения продовольственного эмбарго Беларусь стала одним из основных экспортеров продуктов в Россию. За это время Россельхознадзор неоднократно высказывал претензии к качеству белорусских продуктов, несоблюдению требований технических регламентов Таможенного союза, а также обвинял Беларусь в реэкспорте попавших под запрет продуктов из ЕС и Турции.

 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси проводит ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских...

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