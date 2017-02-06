﻿ Инфляция тормозит. Нацбанк второй раз с начала года снижает ставку рефинансирования. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Инфляция тормозит. Нацбанк второй раз с начала года снижает ставку рефинансирования

07.02.2017 18:19 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ставка рефинансирования с 15 февраля 2017 г. снижается до 16% годовых с нынешних 17%, сообщается в персс-релизе Нацбанка.

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков снижаются с 22% до 20% годовых.

Такие решения приняты правлением и Комитетом по монетарной политике Нацбанка 7 февраля "исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса".

Инфляционные процессы в стране продолжают замедляться, констатирует регулятор. Прирост потребительских цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. составил 10,6% (при целевом ориентире 12 процентов), в январе 2017 г. ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале – марте – около 9%.

Основное влияние на сдерживание инфляции продолжают оказывать монетарные факторы, считают в Нацбанке. Прирост средней широкой денежной массы в январе 2017 г. к январю 2016 г. составил 0,3%, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям.

"На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты, в основном за счет продажи валюты населением. В сегменте субъектов хозяйствования спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции, которые складываются во внешней торговле. В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля", - констатирует регулятор.

На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов.

На фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении, считают эксперты. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне.

В прошлом году регулятор снижал ставку четыре раза.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставка рефинансирования снижается до 16 процентов годовых с 15 февраля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк с 15 февраля вновь снижает ставку рефинансирования – до 16%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика