Ставка рефинансирования с 15 февраля 2017 г. снижается до 16% годовых с нынешних 17%, сообщается в персс-релизе Нацбанка.

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков снижаются с 22% до 20% годовых.

Такие решения приняты правлением и Комитетом по монетарной политике Нацбанка 7 февраля "исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса".

Инфляционные процессы в стране продолжают замедляться, констатирует регулятор. Прирост потребительских цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. составил 10,6% (при целевом ориентире 12 процентов), в январе 2017 г. ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале – марте – около 9%.

Основное влияние на сдерживание инфляции продолжают оказывать монетарные факторы, считают в Нацбанке. Прирост средней широкой денежной массы в январе 2017 г. к январю 2016 г. составил 0,3%, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям.

"На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты, в основном за счет продажи валюты населением. В сегменте субъектов хозяйствования спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции, которые складываются во внешней торговле. В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля", - констатирует регулятор.

На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов.

На фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении, считают эксперты. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне.

В прошлом году регулятор снижал ставку четыре раза.