Милиция, ОМОН и следователи столицы провели операцию по пресечению деятельности преступной группы под руководством 39-летнего минчанина. По версии правоохранителей, несколько лет «финансовые прачечные» помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, а также в легализации преступных доходов. Подробности сообщает Комитет госконтроля.





Предполагается, что участники организованной преступной группы создали не менее 10 подконтрольных им лжепредпринимательских структур. А потом на основе их реквизитов предоставляли предпринимателям фиктивную документацию и обналичивали поступавшие от них деньги.

— Потребителями таких услуг, в основном, были предприятия строительного сектора, — говорят в КГК.

Финансовая милиция выяснила, что от лжеструктур в адрес компаний поступали стройматериалы (в том числе белорусского производства) по завышенным ценам. Это позволяло предприятиям занижать налогооблагаемую базу. То есть, по сути, экономить на налогах.

Возбуждено уже три уголовных дела по ст. 243 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) в отношении недобросовестных предпринимателей.

Предварительно, их подозревают в уклонении от уплаты налогов (при пособничестве лжепредпринимателей) на общую сумму в более чем 212 тысяч рублей (более 100 тысяч долларов США в эквиваленте).

— В настоящее время отрабатываются еще около 20 субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами «финансовых прачечных». В отношении каждого контрагента лжепредпринимательских структур будет проведена проверка и дана юридическая оценка их деятельности, — говорят в КГК.

Предполагаемый организатор схемы арестован.

В ходе спецоперации в Минске и области было проведено более 25 обысков. В этом было задействовано более 40 сотрудников финансовой милиции.