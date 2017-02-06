Россия должна в течение 5−7 лет «перевооружить» молочную отрасль по примеру Беларуси. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на съезде российского Национального союза производителей молока «Союзмолоко», пишет The DairyNews .

«Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам из Беларуси. Они показали нам мастер-класс. Это маяк, на который мы должны ориентироваться, и в ближайшие 5−7 лет двигаться в этом направлении. Поэтому задача — перевооружать наше производство [молока]», — сказал Ткачев.

Данное заявление диссонировало с молочным конфликтом Россельхознадзора и властей Беларуси.

Белорусский вице-премьер Михаил Русый, выступая на съезде, напомнил, что «Россия и Беларусь взаимодействуют в рамках общего рынка» и посоветовал «научиться договариваться, выстраивать согласованную политику работы как на внутреннем рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих стран». «Беларусь открыта для сотрудничества, готова поделиться опытом, настроена на конструктивную работу по всем направлениям», — отметил Русый. «Молочная отрасль приобрела ярко выраженный индустриальный характер. Товарность нашего молока — 90%. Нам надо делать совместные шаги, и не жить сегодняшним днем», — добавил он. Вице-премьер подчеркнул, что одной из основных задач создания Евразийского экономического союза является устранение технических барьеров во взаимной торговле.