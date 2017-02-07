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Блогера Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку

07.02.2017 23:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Российско-израильского блогера Александра Лапшина, чью жалобу на решение об экстрадиции 7 февраля отклонил Верховный суд Беларуси, сегодня ближе к вечеру доставили в Баку.


Фото из Facebook

Как сообщают азербайджанские СМИ, Лапшина из столицы Беларуси доставили спецрейсом в бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева.

«Самолет с Лапшиным приземлился в Баку», — цитирует РИА Новости главу пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдара Султанова.

Как позже сообщили ТАСС в пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана, Лапшин был отправлен в изолятор Службы госбезопасности.

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Видео: APA TV

Блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха. За антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину в Азербайджане грозит до 8 лет лишения свободы.

Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан.

7 февраля Верховный суд, в котором блогер обжаловал данное решение, оставил его в силе. За задержанного вступился Израиль, одна из стран гражданства Лапшина. Россия также высказалась против экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

— Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану, — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко.

По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадет».

— Поэтому не надо это сильно раскручивать, так как тут очень много чего под водой, и эта часть айсберга вам не видна, — резюмировал Лукашенко.

Как сообщила TUT.BY жена Лапшина, Екатерина, новость о выдаче мужа шокировала ее.

«То есть, пока шло заседание, получается, его уже грузили в самолет! Мне только что звонили из Консульства Израиля. Да, ребят, это правда, он в Баку. Хотя было подано письмо о допзащите, было подано заявление в КПЧ ООН. Ни родственники, ни адвокаты, ни посольства никто не был уведомлен о том, что происходит на самом деле», — написала Екатерина у себя на странице в фейсбуке.

Дополнительная защита — это особый режим пребывания в Беларуси, который дается властями иностранцу в том случае, если он не имеет достаточно оснований для получения статуса беженца, но имеет обоснованные опасения возвращаться в «государство гражданской принадлежности» из-за риска подвергнуться смертной казни, пыткам, жестокому обращению или наказанию, а также угрозе жизни из-за войны.

По закону срок рассмотрения такого прошения можно сократить минимум до 15 суток, но в данном случае Лапшин был выдан незамедлительно. Это могло быть связано с тем, что выдают блогера не в одну из стран его гражданства (что требуется для получения допзащиты), а государству, гражданства которого у него нет (Азербайджан).

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Лапшин помещен в изолятор Службы госбезопасности Азербайджана.

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