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Блогера Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку
07.02.2017 23:00 — Новости Экономики | Tut.by
Российско-израильского блогера Александра Лапшина, чью жалобу на решение об экстрадиции 7 февраля отклонил Верховный суд Беларуси, сегодня ближе к вечеру доставили в Баку.
Как сообщают азербайджанские СМИ, Лапшина из столицы Беларуси доставили спецрейсом в бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева.
«Самолет с Лапшиным приземлился в Баку», — цитирует
Как позже сообщили
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Как сообщила TUT.BY жена Лапшина, Екатерина, новость о выдаче мужа шокировала ее.
«То есть, пока шло заседание, получается, его уже грузили в самолет! Мне только что звонили из Консульства Израиля. Да, ребят, это правда, он в Баку. Хотя было подано письмо о допзащите, было подано заявление в КПЧ ООН. Ни родственники, ни адвокаты, ни посольства никто не был уведомлен о том, что происходит на самом деле», — написала Екатерина у себя на странице в фейсбуке.
Дополнительная защита — это особый режим пребывания в Беларуси, который дается властями иностранцу в том случае, если он не имеет достаточно оснований для получения статуса беженца, но имеет обоснованные опасения возвращаться в «государство гражданской принадлежности» из-за риска подвергнуться смертной казни, пыткам, жестокому обращению или наказанию, а также угрозе жизни из-за войны.
По закону срок рассмотрения такого прошения можно сократить минимум до 15 суток, но в данном случае Лапшин был выдан незамедлительно. Это могло быть связано с тем, что выдают блогера не в одну из стран его гражданства (что требуется для получения допзащиты), а государству, гражданства которого у него нет (Азербайджан).
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Лапшин помещен в изолятор Службы госбезопасности Азербайджана.
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