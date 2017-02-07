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Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования до 16% годовых

07.02.2017 18:11 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 7 февраля. Национальный банк Беларуси принял решении о снижении 15 февраля ставки рефинансирования с 17 до 16% годовых. Будут также снижены ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков — с 22 до 20% годовых.

Как сообщает пресс-служба главного банка страны, соответствующие решения приняты правлением и комитетом по монетарной политике Нацбанка 7 февраля "исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса".

Как отмечают в Нацбанке, инфляционные процессы в стране продолжают замедляться. Прирост потребительских цен в декабре 2016 года к декабрю 2015 года составил 10,6% (при целевом ориентире 12%), в январе 2017 году ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале—марте — около 9%.

Основное влияние на сдерживание инфляции продолжают оказывать монетарные факторы. Прирост средней широкой денежной массы в январе 2017 году к январю 2016 года составил 0,3%, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям.

На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты, в основном за счет продажи валюты населением. В сегменте субъектов хозяйствования спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции во внешней торговле. В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля, подчеркивают в Нацбанке.

На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов.

"На фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне", — говорится в сообщении.

Последний раз ставка рефинансирования менялась 18 января, тогда она была снижена с 18 до 17% годовых. В 2016 году Нацбанк снижал ее четыре раза: с 25% в начале года до 18% в августе.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 7 февраля. Национальный банк Беларуси принял решении о снижении 15 февраля ставки рефинансирования с 17 до 16% годовых. Будут также снижены ставки по постоянно...

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Нацбанк с 15 февраля вновь снижает ставку рефинансирования – до 16%
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