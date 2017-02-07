— Мой совет: покупайте недвижимость зимой или по весне. Чем капризней период — тем очевидней проблемы. Летом вы, как неподготовленный человек, не увидите ровным счетом ничего, да и настроение летом более расположено к рефлекторным (эмоциональным: понравился, не понравился) покупкам, а зимой будете огорчаться.

В первую очередь обращайте внимание на фундамент, стены, кровлю. Люди не понимают важности крыши, а ведь именно с кровлей возникает наибольшее количество проблем. Неправильная толщина утеплителя, отсутствие вентиляционных отверстий — все это приведет к плачевным последствиям.

Если заметили плесень, какую-то зелень или синеву, знайте — крыша установлена с нарушениями. Это уже очень серьезный сигнал. Вместе с тем стоит понимать, что проблемы «вылазят» не сразу. Последствия неправильной установки могут появиться через пять-семь лет после начала эксплуатации, когда производитель кровель дает гарантию в 30- 50 лет. В этом случае ремонтировать крышу придется за «свои» — при неверной эксплуатации или установке гарантийным случаем это считаться уже не будет.

В строительстве, как и везде: когда у человека нет денег — он пытается сэкономить, в итоге — переплачивает. Скупой платит дважды.

Также обращайте внимание на трещины, подтекания, мокрые пятна. Ничего из вышеперечисленного при качественном строительстве быть не должно.

Обязательно при приемке дома осмотрите подвал. В цоколе по стенам должно быть равномерное покрытие штукатурки. Не должно быть перепадов цвета, пятен и разводов. Если разводы имеются — значит, в весенне-зимний период фундамент подтекает.

Внутри дома всегда обращайте внимание на углы. Если угол, как струночка, ровный, значит, подготовка или штукатурные работы хотя бы сделаны в плоскость. Если угол «плавающий», значит, ровности нет — придется доделывать.

Это базовые моменты, которые помогут отбросить совсем плохие варианты. Для детального анализа я все-таки рекомендую обращаться к специалистам.

Зачастую недвижимость — самая дорогостоящая покупка в жизни человека. Так почему же к этому вопросу мы подходим так безрассудно? В Беларуси до сих нет культуры строительства и покупки частного жилья. Многие объекты как возводятся «на глаз», так и приобретаются. В итоге люди сталкиваются с огромными счетами по коммунальным платежам, дорогостоящим ремонтом и проблемами со здоровьем. При плохой вентиляции дома вы всегда будете чувствовать себя плохо. Можно ли заметить проблему на глаз? — нет.



