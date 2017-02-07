Митинги, акции и вздобренный эпитетами гнев в социальных сетях — это хорошо. Но в борьбе с белорусской государственной машиной работает плохо, уверен сопредседатель кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев. С бюрократическим аппаратом нужно бороться его же методами. Например, писать письма. Долго, упорно и всем. Протестировать непривычный для оппозиции метод борьбы политик предложил на «декрете о тунеядцах». По сценарию, заваленные корреспонденцией чиновники сами пойдут к президенту с просьбой отменить этот странный налог.

Иначе работать налоговой будет некогда, а собирать более прибыльные для бюджета штрафы — некому. Ведь уже официально объявлено, что обслуживанием декрета занимается 18 тысяч человек. Их зарплата, разработка специальных баз и 440 тысяч разосланных писем на 660 тысяч долларов — сколько потратило государство на все это никто не признается. Зато известно, что собрало — всего полмиллиона долларов.

— Это прямая растрата бюджетных средств. Этот налог не дает государству никакой прибыли, — заявил Андрей Дмитриев.



Андрей Дмитриев

Обсудить четкий план действий «Говори правду» пригласило тунеядцев со всей страны. Для них даже забронировали конференц-зал в отеле «Монастырский», недалеко от самой праздной столичной улицы Зыбицкой. На мероприятие зарегистрировалось полторы сотни человек, но доехало только пятьдесят.

— Очень много зарегистрированных было из регионов. Но они не смогли приехать. Люди звонили и писали, что у них нет 5, 10 или 20 рублей на билет, чтобы приехать из их города в Минск, — объяснял Андрей Дмитриев.

Политик уверен, что в нынешней ситуации следовать плану президента , объявленному во время «Большого разговора», и пожить с декретом еще два-три года, не получится. У некоторых вынужденных «тунеядцев» уже сегодня идет борьба за выживание на оставшиеся с лучших времен сбережения. 360 рублей налога в расходы не вписывается.

— Люди готовы работать, но работы нет. Особенно это касается регионов, — поддержала коллегу сопредседатель «Говори правду» Татьяна Короткевич. — За счет этого и других новых налогов власти хотят скрыть свои ошибки и просчеты. А людей приучили молчать и верить в то, что голос народа ничего не решает.





Укладка, маникюр, аккуратное черное платье и красный шарф к нему… Минчанка Вероника на «тунеядку» никак не похожа. Но, говорит, что с ноября состоит в этом статусе.

— До этого работала заведующей отделом в одном из институтов Госкомитета по науке и технологиям. Но осенью со мной не продлили контракт. Причем, с нарушениями, — рассказывает Вероника.

Теперь у нее нет даже прежней мизерной зарплаты в триста рублей. В этом году «письмо счастья» ей не должно прийти, только в следующем. Но она принципиально не собирается никому ничего платить. Говорит, работала в госструктуре и видела, как расходуются бюджетные деньги.

— Я сейчас нахожусь в ситуации, когда хочется осмысленного созидательного труда, а не постоянной беготни по конторам, в которых для меня нет перспектив. А никаких нормальных предложений нет, — рассказывает Вероника.





Маргинального вида маляра-штукатура Алену сначала несколько раз на деньги «кинули» строительные компании. А теперь еще и налоговая решила «добить» — требованием заплатить 20 базовых.

— В 2015 году я проработала 9 месяцев из 12. Правда, всегда по договору подряда в строительных фирмах. С нами они не рассчитались, а сейчас банкротятся. Зарплаты не было, а, значит, и налогов мы не платили. И сейчас мы тоже тунеядцы. Как так? — не понимает Алена.

Устроиться на постоянную работу женщина-строитель не может — не пройдет медкомиссию из-за проблем со спиной и суставами. Справки прилагаются.

— Таких фирм, которые заключали с работниками договоры подряда, а потом оставляли людей без денег даже в официальных «черных списках» полно. И мои там есть. Но то, что нас подставили, никого не волнует. Но мы же работали, — указывает на несправедливости женщина.





Председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло говорит, что «налог на тунеядство» — это итог плодотворной работы чиновников разных министерств по поиску хоть какого-то источника пополнения бюджета. По мнению правозащитника, декрет нарушает не только Конституцию Беларуси, но и международные нормы. В других странах так сложилось, что безработные получают материальную поддержку от государства.

— В данном декрете речь идет исключительно о принудительном труде. Но это недопустимо И Международная организация труда потребовала до середины этого года или отменить документ, или изменить его таким образом, чтобы в нем не было незаконных положений, — рассказал Гарри Погоняйло.

Правозащитник призвал «тунеядцев» не платить государству выписанные 360 рублей. Ведь даже безработные соблюдают 56 статью Конституции и финансируют госрасходы через косвенные налоги — НДС, акцизы и госпошлины на суды с чиновниками.



Гарри Погоняйло

Пока оппозиция по всей стране собирает подписи за отмену «налога на тунеядство», Администрация президента параллельно сверяет настроения общества. Чиновники говорят, что людям декрет нравится. Несогласных, по некоторым данным, не больше тысячи.

— Чиновники не считают «лайки» недовольных в социальных сетях. Они уверены, что недовольны декретом только те, кто написал письмо с жалобой в налоговую, а таких мало, — прокомментировал ситуацию Андрей Дмитриев.

Поэтому всем, кто получит «письмо счастья» из налоговой активисты «Говори правду» советуют писать ответное послание чиновникам. Пока будет идти переписка, погашать налог не придется, и пеня расти не будет. Гарри Погоняйло говорит, что таким образом можно отсрочить оплату, как минимум, на полгода.





— Алгоритм простой: сначала пишете в районную налоговую. Полученный ответ обжалуете в городской инспекции, следующий — в областной… И так до министерства. У вас есть на это законное право. Потом можете обращаться в исполкомы. Когда все эти варианты закончатся — обжалуйте решение в суде, — расписал план действий Гарри Погоняйло.

— Может, расходы на суды в итоге выльются в большую сумму, чем этот налог?! — засомневался кто-то в зале.

Правозащитник с этим не согласился — суды дешевле. Политик Андрей Дмитриев мыслил еще шире: если все начнут платить, и государство поймет, что не забрало последнее, то завтра появится новый налог, например, на воздух.

— Нужно загрузить налоговую разбором жалоб и обращений до такой степени, чтобы они сами просили руководство страны отменить этот декрет, — советует Гарри Погоняйло.

Активисты «Говори правду» со всей страны еще несколько часов делились региональными историями необоснованно записанных в тунеядцы честных тружеников или желающих ими стать.

— Нужно возвращать к себе самоуважение, — призвала всех Татьяна Короткевич.



Татьяна Короткевич

В итоге все приняли резолюцию: декрет № 3 отменить, записанным в «тунеядцы» налог не платить, а писать письма чиновникам. На том и разошлись.

Уже возле гардероба на большое скопление народу в обычно немноголюдном холле гостиницы обратили внимание и здешние работницы.

— А что здесь происходит? — поинтересовалась одна из женщин у своей коллеги.

— Собрание тунеядцев. Обсуждают, что делать, — объяснила ей подруга.

— Без толку это. Ну, может, их хоть покормят, — понадеялась женщина.

Не кормили.