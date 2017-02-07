Аналитик приводит пример бизнес-центра, в котором вакантно, например, 3000 кв.м площадей. Допустим, одному арендатору надо снять в аренду офис площадью 1800 кв.м. Однако управляющая компания не может удовлетворить спрос, поскольку свободные площади находятся на разных этажах. Арендатору приходится соглашаться на эти условия.

Но это еще не все. Необходимые 1800 «квадратов» находятся в собственности 8 арендодателей. Один из них соглашается заключить договор только на 3 года, а второй — не менее чем на 5 лет. Кто-то сделал отделку и не хочет ее менять, ну а кто-то сдает офис с черновой отделкой с условием, что арендатор выполнит ее сам. Таких нюансов может быть множество.

— Поэтому на рынке у нас часто складывается парадоксальная ситуация: вроде бы и вакантность помещений в целом по рынку не маленькая, а арендаторов реально размещать некуда, — уточняет Сенкевич.

Каким может быть для рынка 2017 год?

Аналитик предполагает, что в текущем году ставки прекратят свое снижение, а в отдельных наиболее качественных объектах даже вырастут.

— На рынке есть объекты с достаточно высокой ставкой аренды, которые выигрывают сегодня в силу отсутствия достойной альтернативы. Предложение новых площадей будет умеренным, особенно качественных, а спрос сохранится на уровне 2016 года. Это позволит существенно снизить вакантность во многих офисных зданиях, — резюмирует Сенкевич.

Что касается ввода новых объектов, то вряд ли их в 2017 году появится больше, чем в прошлом. Есть ряд зданий, сроки ввода которых не раз переносились. Они находятся в высокой стадии строительной готовности, но не факт, что будут введены в эксплуатацию и в текущем году.

По словам Сенкевича, на рынке ощущается дефицит офисов класса А. Есть риск, что в ближайшее время часть площадей будет выведена из спекулятивного сегмента в сегмент built-to-suit, что только усугубит ситуацию.

На рынке может возникнуть дефицит предложения объектов и класса В1, поскольку из-за отсутствия офисов класса А на них будет сфокусирован основной спрос.