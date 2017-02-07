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МНС нашло 470 тысяч "тунеядцев", в бюджет уже уплачено более Br13 млн

08.02.2017 09:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси по состоянию на 7 февраля 2017 года направило извещения об уплате сбора за неучастие в финансировании госрасходов примерно 470 тысячам граждан, сообщили Sputnik в пресс-службе МНС.

МНС нашло 470 тысяч "тунеядцев", в бюджет уже уплачено более Br13 млн
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее, еще до принятия декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что в стране насчитывается порядка 400-500 тысяч граждан, которые нигде официально не работают и не платят налоги.

"По состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, 44,5 тысяч граждан уплатили сбор, в бюджет поступило более 13,4 миллионов рублей", — сообщили в МНС.

Там напомнили, что срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля 2017 года. Гражданин, получивший извещение из налоговой об уплате сбора, имеет право предоставить в налоговый орган документы и (или) пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора.

Информация о гражданах, освобождающихся от уплаты сбора размещена на сайте министерства в разделе "Сбор на финансирование государственных расходов".

В соответствии с нормами декрета, за неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин. Если гражданин обязан уплатить сбор, но не уплатил или нарушил срок оплаты, на него составляется протокол, который направляется на рассмотрение в суд. Затем суд принимает решение либо о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 2-4 БВ, либо о применении административного ареста на срок до 15 суток.

Если к гражданину применен административный арест, он будет в обязательном порядке привлечен к общественно полезным работам. После этого сбор будет считаться уплаченным.

 
Теги: Минск
 
 
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В налоговом ведомстве напоминают, что срок уплаты социального сбора за 2015 год истекает 20 февраля. За неуплату положен штраф либо административный арест и...

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