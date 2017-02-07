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МНС нашло 470 тысяч "тунеядцев", в бюджет уже уплачено более Br13 млн
08.02.2017 09:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси по состоянию на 7 февраля 2017 года направило извещения об уплате сбора за неучастие в финансировании госрасходов примерно 470 тысячам граждан, сообщили Sputnik в пресс-службе МНС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее, еще до принятия декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что в стране насчитывается порядка 400-500 тысяч граждан, которые нигде официально не работают и не платят налоги.
"По состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, 44,5 тысяч граждан уплатили сбор, в бюджет поступило более 13,4 миллионов рублей", — сообщили в МНС.
Там напомнили, что
Информация о гражданах, освобождающихся от уплаты сбора размещена на сайте министерства в разделе "Сбор на финансирование государственных расходов".
В соответствии с нормами декрета, за неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин. Если гражданин обязан уплатить сбор, но не уплатил или нарушил срок оплаты, на него составляется протокол, который направляется на рассмотрение в суд. Затем суд принимает решение либо о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 2-4 БВ, либо о применении административного ареста на срок до 15 суток.
Если к гражданину применен административный арест, он будет в обязательном порядке привлечен к общественно полезным работам. После этого сбор будет считаться уплаченным.
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