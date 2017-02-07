МИНСК, 8 фев — Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси по состоянию на 7 февраля 2017 года направило извещения об уплате сбора за неучастие в финансировании госрасходов примерно 470 тысячам граждан, сообщили Sputnik в пресс-службе МНС.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: отменим декрет о тунеядцах, когда придет время

Ранее, еще до принятия декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что в стране насчитывается порядка 400-500 тысяч граждан, которые нигде официально не работают и не платят налоги.

"По состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, 44,5 тысяч граждан уплатили сбор, в бюджет поступило более 13,4 миллионов рублей", — сообщили в МНС.

Там напомнили, что срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля 2017 года . Гражданин, получивший извещение из налоговой об уплате сбора, имеет право предоставить в налоговый орган документы и (или) пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора.

Информация о гражданах, освобождающихся от уплаты сбора размещена на сайте министерства в разделе "Сбор на финансирование государственных расходов".

В соответствии с нормами декрета, за неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин. Если гражданин обязан уплатить сбор, но не уплатил или нарушил срок оплаты, на него составляется протокол, который направляется на рассмотрение в суд. Затем суд принимает решение либо о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 2-4 БВ, либо о применении административного ареста на срок до 15 суток.

Если к гражданину применен административный арест, он будет в обязательном порядке привлечен к общественно полезным работам. После этого сбор будет считаться уплаченным.