МИНСК, 8 фев — Sputnik. Белорусские банки продолжают подготовительные работы к переходу на использование международных номеров счетов (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code), сообщили Sputnik в Национальном банке Беларуси.

Практический переход банков на использование в безналичных расчетах IBAN и BIC состоится 4 июля 2017 года. До указанной даты сохраняется использование действующих номеров счетов и идентификационных кодов банков.

"В рамках подготовительных мероприятий с 1 декабря 2016 года по 30 июня 2017 года при открытии новых счетов юридических и физических лиц банки одновременно оформляют клиентам традиционные (13-разрядные) счета и новые номера счетов IBAN (28-разрядные). Номера IBAN также присвоены всем счетам, которые открыты до 1 декабря 2016 года", — сообщили в Нацбанке.

Там уточнили, что сейчас белорусские банки проводят информирование клиентов о том, что с 4 июля 2017 года номера счетов и идентификационных кодов изменятся. Это, в свою очередь, потребует изменения действующих договоров юридических и физических лиц с банками. Порядок внесения изменений в договоры определяют обслуживающие банки.

"С 4 июля 2017 года банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC). При этом IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов", — подчеркнули в Нацбанке.

Номер счета IBAN имеет фиксированную длину в 28 разрядов, его структура определена с учетом позиции банков. Данная структура позволяет банку сохранить в номере счета IBAN применяемый в настоящее время 13-значный номер счета и в рамках дополнительных разрядов ввести иные буквенно-цифровые признаки идентификации клиента, сделки, банковского продукта.

С новыми номерами счетов IBAN клиенты могут ознакомиться в подразделениях банков и в банковских системах дистанционного обслуживания. Переход на новые счета не потребует замены действующих платежных карточек (для физических лиц и корпоративных).

Как ранее сообщал Sputnik, решение о переходе белорусских банков на использование IBAN и BIC при осуществлении безналичных расчетов было принято в 2015 году . Эта мера призвана повысить надежность совершения операций, ускорить обработку платежей и снизить издержки при их проведении, а также исключить возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.

По всем вопросам, касающимся перехода на IBAN и BIC, а также порядка их открытия и использования в расчетах, необходимо обращаться в обслуживающий банк.