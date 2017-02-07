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"Белнефтихим" предлагает китайскому бизнесу принять участие в освоении производственной площадки в Могилеве
08.02.2017 09:46 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 8 февраля. Глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко предложил бизнесу Китая принять участие в освоении производственной площадки на территории бывшего завода искусственного волокна в Могилеве.
Инициатива была выдвинута на встрече 7 февраля с делегацией китайской компании СITIC Construction Co., Ltd, которую представляли вице-президент компании, глава дивизиона Евразии Ян Цзяньцян, руководитель представительства компании в Беларуси Ли Цзиньтун, а также его заместитель Игорь Прохоцкий.
Как сообщила пресс-служба концерна, встреча состоялась по инициативе китайской стороны во исполнение меморандума о сотрудничестве, подписанного компаниями во время визита Александра Лукашенко в КНР в сентябре 2016 года. Одна из целей меморандума — использование китайского финансирования и современных технологий для модернизации белорусского нефтехимического комплекса.
Было отмечено, что стороны сотрудничают при реализации таких инвестиционных проектов в организациях "Белнефтехима", как строительство новой этилен-пропиленовой установки на заводе "Полимир" ОАО "Нафтан" (совместно с компанией Sinopec), азотного комплекса в ОАО "Гродно Азот" и второй очереди комплекса по производству полиэфирной продукции в ОАО "Могилевхимволокно". Обсуждены стадии реализации названных проектов и возможности участия в них китайской компании.
Ян Цзяньцян также выразил заинтересованность CITIC Construction в приобретении пакета акций ОАО "ГИАП" (Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза), "учитывая его высокую репутацию как ведущего проектного института в сфере нефтехимических производств в Беларуси".
Председатель "Белнефтехима" поблагодарил руководство CITIC Construction за организацию стажировок специалистов концерна на аналогичных предприятиях в КНР. В феврале на стажировку направляется вторая группа представителей белорусского нефтехимического комплекса.
Руководитель китайской делегации Ян Цзяньцян проинформировал, что CITIC Construction, одна из 50 самых известных в мире строительных компаний, в 2016 году подписала новых контрактов примерно на 5,6 млрд долларов США. Компания реализует на территории Беларуси ряд других крупных проектов, однако концерн "Белнефтехим" — основной партнер CITIC Construction, и компания надеется внести свой существенный вклад в модернизацию нефтехимической отрасли страны.
"Стороны обсудили ряд конкретных новых направлений сотрудничества, и Ян Цзяньцян выразил уверенность, что при продолжении активного содействия концерна все договоренности смогут быстро перейти в практическую плоскость", — отмечает пресс-служба.
Марина Носова, БелаПАН.
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"Белнефтихим" предлагает китайскому бизнесу принять участие в освоении производственной площадки в Могилеве
Минск, 8 февраля. Глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко предложил бизнесу Китая принять участие в освоении производственной площадки на территории...
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