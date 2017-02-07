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Банк развития в 2017 году выделит на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 90 млн рублей

08.02.2017 08:45 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 8 февраля. Банк развития в 2017 году выделит на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 90 млн рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина № 91 от 1 февраля 2017 года, сообщается на сайте банка.

С целью расширения круга потенциальных участников программы урегулирован дополнительный механизм оказания поддержки через кредитование банками-партнерами лизинговых компаний с последующим предоставлением имущества в лизинг субъектам МСП. Таким образом, субъекты МСП теперь имеют возможность получить финансирование не только напрямую в банках, но и через лизинговые организации.

В 2014 году в Беларуси стартовала принципиально новая программа финансовой поддержки МСП, инициированная и разработанная Банком развития. Направления поддержки МСП меняются исходя из приоритетных задач государства. В прошлом году Банком развития осуществлена дифференциация продуктовой линейки в соответствии с приоритетными направлениями развития МСП в Беларуси (поддержка стартап-компаний, инноваций, предприятий-экспортеров и др.); наряду с финансированием производственной сферы и сферы услуг стало возможным финансирование предприятий торговой сферы. На сегодняшний день практическая реализация программы осуществляется с участием 12 коммерческих банков-партнеров и лизинговой компании ОАО "Промагролизинг".

На 30 декабря 2016 года всего с начала действия программы за счет ресурсов Банка развития профинансировано 712 инвестиционных проектов, общий объем заключенных кредитных договоров составил 85,62 млн рублей. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка 244,85 млн рублей.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 февраля. Банк развития в 2017 году выделит на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 90 млн рублей. Это предусмотрено постановлением...

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