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Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 16%

08.02.2017 10:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Национальный банк принял решение о снижении ставки рефинансирования.

С 15 февраля 2017 года в Беларуси снижаются ставка рефинансирования – с 17 до 16% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков – с 22 до 20% годовых.

Как сообщает пресс-служба НББ, решения о снижении ставок приняты Правлением и Комитетом по монетарной политике Национального банка Республики Беларусь 7 февраля 2017 года исходя из динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках и состояния внешней торговли и платежного баланса.

«Инфляционные процессы в стране продолжают замедляться. Прирост потребительских цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. составил 10,6 процента (при целевом ориентире 12 процентов), в январе 2017 г. ожидается на уровне 9,6 процента в годовом выражении, в феврале – марте – около 9 процентов. Основное влияние на сдерживание инфляции продолжают оказывать монетарные факторы. Прирост средней широкой денежной массы в январе 2017 г. к январю 2016 г. составил 0,3 процента, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям. На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты, в основном за счет продажи валюты населением. В сегменте субъектов хозяйствования спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции, которые складываются во внешней торговле. В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля», - сообщается на сайте регулатора.

Также отмечается, что на депозитном рынке страны сейчас сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов.

«На фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне», - отметил в НББ.

Напомним, что ранее в Нацбанке не исключали снижения ставки рефинансирования к концу этого года до 14-16%, а также  обещают сохранить в 2017 году взвешенную денежно-кредитную политику, и ставит себе целью снизить инфляцию до однозначного показателя в не более 9%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк принял решение о снижении ставки рефинансирования.

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