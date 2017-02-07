— Артур, вы побывали в 73 городах семи стран мира, где проводили свой бизнес-тренинг . Во сколько оценивается агентское вознаграждение в этих городах и странах?

— Известные мне цифры мировой практики рынка риэлтерских услуг находятся в широком диапазоне: с собственника недвижимости открытая комиссия может составлять от нуля до 10%. С покупателя — от нуля до 5%. Правильный ответ на ваш вопрос в соответствии с антимонопольным законодательством большинства развитых стран следующий: «Комиссия риэлторов зависит от многих факторов, но всегда является результатом переговоров сторон — заказчика услуги и ее исполнителя». В некоторых странах указание любой цифры даже с припиской «среднее значение по рынку» может трактоваться, как призыв к установлению единого тарифа, что чревато серьезными штрафами.

— Может ли риэлтер успешно работать за 1-3%, как это сегодня регламентировано белорусским законодательством?

— Очевидно, что многие работают и считают себя вполне успешными. Но для предметного разговора надо определиться в понятии «успех». Я обычно рассматриваю четыре критерия успеха профессионального риэлтерского сообщества в разных странах:

— имидж профессии в глазах потребителей, власти, смежников;

— доля рынка наших услуг в общем объеме сделок с недвижимостью;

— размер уплачиваемой клиентами комиссии в соответствии с договором и рентабельность бизнеса;

— способность сохранения нашей деятельности в перспективе с учетом активизации IT-сервисов, юристов-нотариусов, банков, страховых компаний;

По всем этим параметрам мы серьезно уступаем международным лидерам отрасли, так что об успехе говорить рано. Много над чем еще надо работать.



