МИНСК, 8 фев — Sputnik. Белорусская правительственная делегация планирует провести в Москве в ближайшее время переговоры по цене российского газа для республики, сообщил заместитель белорусского министра энергетики Вадим Закревский.



© Sputnik Стрингер Россия ждет от Минска полной оплаты газового долга

Нефтегазовый спор между Москвой и Минском длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре минувшего года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.

"Правительство собирается", — сказал Закревский, слова которого приводит РИА Новости .

Так он ответил на вопрос, планирует ли белорусская делегация в ближайшее время провести в Москве переговоры по газовой тематике.

В то же время Закревский не уточнил конкретную дату переговоров. "Сейчас пока идут переговоры вице-премьеров", — отметил замминистра.



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Как ранее сообщал Sputnik, вице-премьер Беларуси Владимир Семашко вновь отправился в Москву на переговоры по газу в субботу. В понедельник его коллега по этим переговорам — вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что переговоры завершились безрезультатно . Он подчеркнул, что в Москве ждут новых предложений от белорусских коллег, по тем, которые были представлены ранее, договориться не удалось.

Дворкович также заявил, что в Москве по-прежнему ждут от Минска погашения газового долга в размере 550 миллионов долларов в полном объеме.

Между тем, как сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства, в ближайшее время вице-премьер Семашко поездку в Москву не планирует. "В рабочем графике вице-премьера, который курирует газовую тематику, на этой неделе поездка в Москву не значится", — сказали в пресс-службе.

Закревский также сообщил, что, несмотря на нефтегазовый спор между странами, проблем с поставками российской электроэнергии в Беларусь нет.

Он отметил, что Белоруссия в 2017 году уже приступила к закупкам электроэнергии у России. "Мы договорились на (импорт в Беларусь — Sputnik) 2,5 миллиарда кВт-ч. Это законтрактовано. Плюс 1 миллиард кВт-ч резерва. Этот объем будем выбирать в течение года", — сказал Закревский, не уточнив уже закупленные в январе объемы.

По словам замминистра, пока Беларусь осуществляет импорт электроэнергии только из России.