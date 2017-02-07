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Год в роли чистого продавца: белорусы в январе сдали 161 млн долларов наличными
08.02.2017 11:23 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусы в январе снизили продажу наличной валюты на 13,5% — до 492 млн долларов, а вот интерес к приобретению валюты упал более значительно — на 17,5% по сравнению с прошлым месяцем, до 330,7 млн долларов наличными. При этом уже двенадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты,
За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте,
Объем чистой продажи наличной валюты в январе составил 161,3 млн долларов. Это самый низкий объем с июня прошлого года.
Как и в прошлом году, юрлица ежемесячно продают и покупают примерно равный объем валюты. В январе субъекты хозяйствования продали 1,292 млрд долларов, купили – 1,279 млрд.
В 2016-м году белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд. Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.
Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом в декабре зарплаты
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Рост зарплат в декабре не подогрел интереса граждан к покупке валюты.
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