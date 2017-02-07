Белорусы в январе снизили продажу наличной валюты на 13,5% — до 492 млн долларов, а вот интерес к приобретению валюты упал более значительно — на 17,5% по сравнению с прошлым месяцем, до 330,7 млн долларов наличными. При этом уже двенадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте, поспособствовав заметному увеличению золотовалютных резервов.

Объем чистой продажи наличной валюты в январе составил 161,3 млн долларов. Это самый низкий объем с июня прошлого года.

Как и в прошлом году, юрлица ежемесячно продают и покупают примерно равный объем валюты. В январе субъекты хозяйствования продали 1,292 млрд долларов, купили – 1,279 млрд.

В 2016-м году белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд. Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.

Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом в декабре зарплаты показали традиционный рост , но роста спроса на валюту это не вызвало.

Эксперты прогнозируют снижение объемов чистой продажи валюты населением, хотя пока ее уровень остается стабильно высоким.