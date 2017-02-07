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Население Беларуси в январе продало на 131 млн долларов валюты больше, чем купило

08.02.2017 11:53 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 8 февраля. Население Беларуси по-прежнему продолжает продавать иностранной валюты больше, чем покупать, свидетельствуют данные Национального банка.

Так, за январь население продало банкам наличной и безналичной валюты на 564,39 млн долларов США в эквиваленте, а купило — 433,08 млн долларов. Таким образом, чистая продажа иностранной валюты физическими лицами в январе составила 131,31 млн долларов.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси январе 2017 года продали иностранной валюты на 1 млрд 279,27 млн в эквиваленте, а приобрели — 1 млрд 292,32 млн. Нерезиденты за январь продали в Беларуси инвалюты на 38,16 млн в эквиваленте, а купили — 13,52 млн долларов.

За 2016 год население Беларуси продало инвалюты на 1,9 млрд больше, чем купило.

По оценкам финансовых аналитиков, предложение валюты со стороны физических лиц постепенно будет уменьшаться. Снижение доходов населения будет приводить как к сокращению спроса на иностранную валюту, так и к уменьшению ее предложения.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 8 февраля. Население Беларуси по-прежнему продолжает продавать иностранной валюты больше, чем покупать, свидетельствуют данные Национального банка. Так,...

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