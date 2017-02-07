МИНСК, 8 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси начало доследственные проверки в отношении ряда должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор), сообщили в МВД.



© Sputnik Валерий Мельников Лукашенко: против Данкверта надо возбудить дело

К разбирательству подключены специалисты Госконтроля и Минсельхозпрода Беларуси, собранные доказательства оперативники направят в Следственный комитет.

Предыстория вопроса

Впервые идею о том, что действия руководства Россельхознадзора, который регулярно ограничивает поставки белорусской мясной и молочной продукции в РФ и предъявляет претензии по поводу реэкспорта плодоовощной продукции из стран санкционного списка, озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во время "Большого разговора" 3 февраля, обращаясь к главе МВД Игорю Шуневичу, Лукашенко сказал, что " надо возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству, как это было с Баумгертнером (бывшим топ-менеджером российского "Уралкалия" — Sputnik)".

Незамедлительно последовала реакция Кремля, где заявили, что недоумевают в связи с этим предложением. Тогда же в самом ведомстве подчеркнули, что ограничения поставок продукции из соседней страны осуществляются в рамках правил международной торговли.



© Sputnik Константин Чалабов Кремль встал на защиту Данкверта

Утром в понедельник стало известно, что Россельхознадзор ограничил поставки говядины с предприятий Минской области , заподозрив их в реэкспорте из Украины. Эту тему Лукашенко затронул во время своей встречи с губернатором Костромской области. Он отметил, что решение о прекращении поставок было принято без соответствующих проверок.

"Зачем же вы закрываете прежде, чем разобраться. Надо разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса — закрывайте (для экспорта мяса в РФ — Sputnik) полностью страну", — добавил Лукашенко.

МВД усмотрело признаки преступлений

Уже во вторник вечером стало известно о том, что МВД начал доследственные проверки в отношении чиновников Россельхознадзора.

"В целях предотвращения вреда экономическим интересам Беларуси подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 "Дискредитация деловой репутации конкурента", — сообщили Sputnik во вторник в МВД,

Там отметили, что ведомство располагает данными о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора "в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей".



© Sputnik Валерий Мельников МВД прокомментировало "дело Данкверта"

В частности, отметили в МВД, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более пяти миллионов рублей (примерно 2,5 миллиона долларов).

По материалам проверок осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств, сказали в МВД.

Там отметили, что по каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Беларуси для дачи правовой оценки.

Санкция статьи 249 "Дискредитация деловой репутации конкурента" наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, уточнили в МВД.

В Москве сохраняют спокойствие

В Россельхознадзоре во вторник вечером дали оперативный комментарий относительно ситуации и действий правоохранительных органов Беларуси.



© Sputnik Иван Руднев МВД Беларуси выполнило поручение Лукашенко "по Данкверту"

"Мы совершенно спокойно относимся к подобным заявлениям и еще раз повторяем, что все действия Россельхознадзора осуществляются в рамках правил международной торговли", — сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Она также указала, что "вся аргументация по ограничениям на поставки продукции из Беларуси неоднократно предоставлялась белорусской стороне".

В прошлом году Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку в РФ продукции животного происхождения с ряда предприятий Беларуси, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС. Часть ограничений была снята, однако в конце года министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц заявил, что в поставках продовольствия на рынок России ограничены 20 белорусских компаний.