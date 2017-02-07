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Жириновский опроверг, что предлагал включить Беларусь в состав России

08.02.2017 12:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг сообщения СМИ, приписавшие ему призывы к включению Беларуси в состав России, передает ТАСС.


Фото: Reuters

«Журналисты подают, что я предлагаю Беларусь включить в состав России. Я ничего такого не предлагал», — заявил он с парламентским корреспондентам.

Жириновский пояснил, что в рамках своего программного выступления на 30-м съезде ЛДПР говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Беларусью и Россией.

«Лукашенко просит денег все больше и больше. Хочет покупать газ по внутренним ценам. Я сказал на 30-м съезде ЛДПР: если внутренние цены — становитесь частью нашего государства, и у вас будут все внутренние цены и полная безопасность», — добавил лидер ЛДПР.

Он отметил, что подобным высказыванием хотел продемонстрировать, что «внутренние цены должны быть для тех, кто находится в составе российского государства». «Ни одно государство в мире не будет продавать товар по внутренним ценам иностранцам», — указал лидер ЛДПР.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на проходящем 4 февраля съезде партии.предложил Беларуси присоединиться к России. 

«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», — цитировали Жириновского СМИ.

Так лидер ЛДПР отреагировал на претензии Александра Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» 3 февраля. Президент Беларуси заявил, что своими действиями Россия ухудшает отношения между нашими странами и перечислил проблемные точки — цены на энергоресурсы, санкции Россельхознадзора в отношении белорусских продуктов, введение ФСБ пограничной зоны.

 
 
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Жириновский пояснил, что в рамках своего программного выступления на 30-м съезде ЛДПР говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Беларусью и Россией.

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