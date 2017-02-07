В инвестиционную программу Новополоцка на 2017 год вошло 11 объектов строительства, реконструкции и проектирования. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Деньги из городского бюджета направят на три отрасли: «общегосударственная деятельность», «жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство», «физическая культура, спорт, культура и СМИ». Горисполком распределит средства на 11 объектов.

Больше всего денег потратят на объекты ЖКХ и жилищного строительства. Это создание инженерно-транспортной инфраструктуры в районах жилой застройки; реконструкция тротуаров на улицах Блохина, Молодежной, а также перекрестка улиц Молодежная и Калинина; строительство кладбища «Южное»; устройство освещения на части улицы Якуба Коласа.

В Новополоцке также хотят продолжить улицу Молодежную — в юго-восточном направлении, и перевести 2-квартирные коттеджи на улице Двинской с централизованного теплоснабжения на теплоснабжение от газовых котлов.

Кроме того, в этом году планируют заняться реконструкцией Ледового дворца хоккейного клуба «Химик» и оборудовать системой видеонаблюдения площадь Строителей.