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Видеонаблюдение на площади, реконструкция ледового дворца. Куда пойдут инвестиции в Новополоцке
08.02.2017 12:14 — Новости Экономики | Tut.by
В инвестиционную программу Новополоцка на 2017 год вошло 11 объектов строительства, реконструкции и проектирования. Документ
Деньги из городского бюджета направят на три отрасли: «общегосударственная деятельность», «жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство», «физическая культура, спорт, культура и СМИ». Горисполком распределит средства на 11 объектов.
Больше всего денег потратят на объекты ЖКХ и жилищного строительства. Это создание инженерно-транспортной инфраструктуры в районах жилой застройки; реконструкция тротуаров на улицах Блохина, Молодежной, а также перекрестка улиц Молодежная и Калинина; строительство кладбища «Южное»; устройство освещения на части улицы Якуба Коласа.
В Новополоцке также хотят продолжить улицу Молодежную — в юго-восточном направлении, и перевести 2-квартирные коттеджи на улице Двинской с централизованного теплоснабжения на теплоснабжение от газовых котлов.
Кроме того, в этом году планируют заняться реконструкцией Ледового дворца хоккейного клуба «Химик» и оборудовать системой видеонаблюдения площадь Строителей.
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В инвестиционную программу Новополоцка на 2017 год вошло 11 объектов строительства, реконструкции и проектирования. Документ опубликован на Национальном правовом...
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