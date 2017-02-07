Претензиями Россельхознадзора к белорусским продуктам будет заниматься МВД. Само российское ведомство не видит причин для беспокойства.

«В целях предотвращения вреда экономическим интересам Республики Беларусь подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Дискредитация деловой репутации конкурента»). По материалам осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств», - сообщается на сайте МВД.

Там также говорится о том, что у белорусского МВД имеются данные о причастности отдельных должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации к ограничению поставок белорусской продукции на территорию РФ «в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права».

По данным МВД, из-за ограничений Россельхознадзора для Минской области, убытки 96 предприятий составили более 5 млн рублей. Ведомство обещает провести тщательное расследование по всем эпизодам и передать доказательства в СК Беларуси для дачи им правовой оценки.

В Россельхознадзоре, между тем, сообщили «Радыё Свабода» о том, что в связи с заявлением МВД Беларуси не видят поводов для беспокойства. Об этом сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Стоит отметить, что на сайте Россельхознадзора накануне появилось сообщение о том, что ведомство выявило очередные факты «мошеннических поставок говядины неизвестного происхождения из Республики Беларусь».

«Выявленное нарушение ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического и Российской Федерации при перемещении подконтрольных товаров из Республики Беларусь в Россию в очередной раз свидетельствует об отсутствии контроля со стороны областных ветеринарных служб Республики Беларусь за товарами как вырабатываемых на белорусских предприятиях, так и перемещаемых по территории Республики Беларусь. Это также в очередной раз подтверждает оправданность и необходимость мер, предпринимаемых Россельхознадзором, в отношении ограничения поставок подконтрольных товаров с недобросовестных белорусских производителей», - сообщает российское ведомство.

При этом белорусская сторона отвергает все претензии россиян, причем на строну производителей встал лично президент Александр Лукашенко. Накануне во время встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым президент Беларуси сообщил , что наша страна способна продать свою продукцию и вне российского рынка.