В результате покупки контрольного пакета акций в совместном открытом акционерном обществе «Ляховичский молочный завод» сменился собственник, сообщает БЕЛТА. По информации агентства «Бизнес-новости, покупателем стала бельгийская B.S.A. International S.A. — молочная компания из мирового топ-3.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Пришел стратегический инвестор. Компания очень солидная. О планах нового собственника пока сказать ничего не могу. Предприятие продолжает работать в обычном режиме и выпускать востребованную на рынке продукцию», — пояснил директор завода Вячеслав Жуковский и дополнил, что в настоящее время доля государства в уставном фонде предприятия незначительна.

Торги по продаже контрольного пакета акций СОАО «Ляховичский молочный завод» состоялись на Белорусской валютно-фондовой бирже 31 января. В результате торгов была приобретена 177 551 акция предприятия по цене 52,87 доллара каждая при номинальной стоимости 17 белорусских рублей.

Сумма сделки составила почти 9,4 млн долларов. Кроме того, 39 608 акций были проданы за 4,1 млн белорусских рублей.

Как пишет издание «Бизнес-новости», контрольный пакет акций купила бельгийская B.S.A. International S.A. Эту информацию агентству подтвердили два независимых друг от друга источника. В юридической компании «Арцингер и партнеры», которая представляла интересы бельгийцев в сделке, отказались ее комментировать, сославшись на конфиденциальность.

По информации Bloomberg, B.S.A. International является материнской компанией одного из крупнейших производителей молока — французской Groupe Lactalis S.A. Компания принадлежит семейной династии Беснье (Besnier). По данным IFCN (International Farm Comparison Network), Groupe Lactalis является третьим по величине переработчиком молока в мире после американской Dairy Farmers of America и новозеландской Fonterra. Для сравнения, швейцарская группа Nestlé заняла в рейтинге 5-е место, французская группа Danone — 11-е место.

Groupe Lactalis владеет такими брендами, как President, Galbani, Lactel, Bridel и другими. Дочерние компании группы представлены по всему миру.

Ляховичский молочный завод был создан в 1945 году. В декабре 2002 года акции завода приобрел иностранный инвестор и предприятие получило статус коммерческой организации с иностранными инвестициями. В настоящее время это одно из самых эффективных предприятий перерабатывающей промышленности Брестской области. Максимальная мощность по переработке молока достигла 250 т в сутки. Ежегодно предприятие выпускает до 1700 т масла сливочного, 1200 т казеина технического, более 14 тысяч т цельномолочной продукции. На экспорт реализуется более половины общего объема выпускаемой продукции.