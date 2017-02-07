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Белорусские банки готовятся к переходу на использование международных номеров счета
08.02.2017 13:50 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 8 февраля. Белорусские банки продолжают подготовительные работы к переходу на использование международных номеров счета (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code).
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, в рамках подготовительных мероприятий с 1 декабря 2016 года по 30 июня 2017 года при открытии новых счетов юридическим и физическим лицам банки одновременно оформляют клиентам традиционные (13-разрядные) счета и новые номера счетов IBAN (28-разрядные). IBAN также присвоены всем счетам, которые открыты до 1 декабря 2016 года.
Практический переход банков на использование в безналичных расчетах IBAN и BIC состоится 4 июля 2017 года. До указанной даты сохраняется использование действующих номеров счетов и идентификационных кодов банков.
В настоящее время банками проводится работа по информированию клиентов об изменении с 4 июля номеров счетов и идентификационных кодов. В соответствии с требованиями законодательства изменение номеров счетов потребует изменения действующих договоров юридических и физических лиц с банками. Порядок внесения изменений в договоры определяют обслуживающие банки.
С 4 июля банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC). При этом IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов.
IBAN имеет фиксированную длину в 28 разрядов, его структура определена с учетом позиции банков. Данная структура позволяет банку сохранить в номере счета применяемый в настоящее время 13-значный номер счета и в рамках дополнительных разрядов ввести иные буквенно-цифровые признаки идентификации клиента, сделки, банковского продукта.
С новыми номерами счетов IBAN клиенты могут ознакомиться в подразделениях банков и в банковских системах дистанционного обслуживания. Переход на новые счета не потребует замены действующих платежных карточек (для физических лиц и корпоративных).
Как сообщалось, решение о переходе белорусских банков на использование IBAN и BIC при осуществлении безналичных расчетов было принято в 2015 году. Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории Беларуси и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.
По всем вопросам, касающимся перехода на IBAN и BIC, а также порядка их открытия и использования в расчетах, Нацбанк рекомендует обращаться в обслуживающий банк.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 8 февраля. Белорусские банки продолжают подготовительные работы к переходу на использование международных номеров счета (IBAN, International Bank Account Number) и...
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