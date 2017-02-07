В 2016 году спрос на квартиры в Минске побил все рекорды. Число зарегистрированных сделок купли-продажи превысило средний показатель последних 3 лет сразу на 20%. Среди других городов страны нечто подобное прослеживалось лишь в Витебске. Но там покупатели активизировались лишь после двукратного обвала цен.

В других городах страны снижение цен также было внушительным (об этом дальше), но спрос в лучшем случае превысил показатель откровенно неудачного 2015 года. До уровня благополучного 2014-го не дотянул больше ни один из городов. По сравнению с ним спрос на квартиры снизился в среднем на 15%.

Если проанализировать изменение активности покупателей в течение года, то прослеживается довольно тревожная динамика. Пик спроса пришелся на весну и лето, а в конце года квартиры покупали откровенно плохо. И это при стабильной ситуации с курсом доллара. Никто не отменял и сезонный фактор – как правило, максимум сделок приходится именно на IVквартал.



