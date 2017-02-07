Очередное заседание армянского парламента началось в среду с ряда громких заявлений и требований в адрес Беларуси в связи с экстрадицией блогера Лапшина в Азербайджан. Армянские парламентарии были солидарны в своих высказываниях в отношении страны-партнера по СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и не скупились на эпитеты. Об этом сообщает информационное агентство «Новости-Армения» .



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Отозвать посла, исключить из ОДКБ

Оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал коллег принять участие в акции протеста, которая пройдет в среду перед зданием посольства Беларуси для выражения жесткой позиции по данному вопросу.

«Думаю, что МИД Армении со своей стороны должен отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры», — сказал Пашинян.

При этом бывший глава правительства Армении, депутат от оппозиции Грант Багратян указал на наличие различных механизмов давления на Минск, в частности, предложил обратиться для исключения Беларуси из ОДКБ, отозвать послов, своих представителей в ЕАЭС.

Депутат от фракции Республиканской партии Армении, член армянской делегации в ПАСЕ Самвел Фарманян отметил, что Беларусь начинает девальвироваться как партнер по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Он подчеркнул, что Россия (гражданином которой является Лапшин) должна предпринять соответствующие меры.

Он сказал, что Лукашенко пообещал отработать Азербайджану свой орден и пошел на такой шаг. При этом Фарманян не сомневается, что власти Азербайджана побоятся осудить Лапшина и экстрадируют его в Израиль или Россию. «Это просто предупреждение всем, кто намерен посетить Карабах», — считает депутат.

Со своей стороны, член парламента Тигран Уриханян назвал данный шаг Беларуси дипломатической диверсией в отношении гражданина РФ и подчеркнул, что «Россия со всей своей тяжелой дипломатической артиллерией должна ответить на эти действия».

Беларусь фактически нарушила резолюцию ПАСЕ

Депутат от правящей партии Арташес Гегамян предложил коллегам использовать международные нормы против Беларуси, в частности, напомнил, что ПАСЕ принимала решение, согласно которым зоны противостояния можно посещать представителям ОБСЕ и журналистам.

«Беларусь фактически нарушила резолюцию ПАСЕ, и необходимо призвать международные структуры, чтобы они последовательно следили за реализацией своих резолюций», — сказал Гегамян.

Глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер армянского парламента Эрмине Нагдалян напомнила, что в ходе последнего — январского, заседания ПАСЕ, армянская делегация озвучила проблему в различных форматах, в том числе на пленарном заседании и на встречах с делегацией Беларуси, чтобы данный вопрос был в центре внимания.

«Думаю, что МИД и парламентская дипломатия должны объединить усилия и последовательно на всех площадках представить вопрос для получения политической оценки сложившейся ситуации», — сказала Нагдалян.

В свою очередь член армянской делегации в ПАСЕ, глава фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян предложила заморозить свои действия в рамках ПАСЕ и отозвать посла до правового решения данного вопроса.

Несмотря на чрезмерную активность депутатов, некоторые из них попытались призвать коллег к сдержанности. Так, депутат Теван Погосян призвал проявить институциональный подход, в частности, провести внеочередные слушания с участием МИД и Минобороны для обсуждения группы вопросов. В эту группу он включил не только вопрос экстрадиции Лапшина, но и недопущение экспорта карабахских товаров в Украину, диверсии на границе и прочее.

Подытоживая заявления депутатов, спикер армянского парламента Галуст Саакян призвал коллег не принимать скоропалительных решений.

«Мы разделяем выраженные мнения, но необходимо предпринять шаги, чтобы исключить подобные явления. Одними только заявлениями ситуация не разрешится. Нужны более серьезные подходы, а это не простая задача, и думаю, что в данном направлении будут предприняты все необходимые меры», — резюмировал Саакян.

«Грязная сделка»

Экстрадиция Лапшина является позорным шагом и грязной сделкой между Беларусью и Азербайджаном, сказал в среду журналистам вице-спикер Национального Собрания Армении, сопредседатель армяно-белорусской парламентской группы дружбы Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер отметил, что совершенный Беларусью шаг не присущ демократическим режимам и противоречит логике не только армяно-белорусских политических отношений, но и российско-белорусских отношений, поскольку Лапшин является гражданином России.

«Я, как сопредседатель армяно-белорусской группы дружбы, заявляю, что этот позорный шаг и грязная сделка не исходят из интересов наших отношений, мирного урегулирования карабахского конфликта, а является шагом против России и ударом по демократическим ценностям, поскольку ни один демократический режим не мог пойти на такой шаг», — сказал Шармазанов.

При этом он отметил, что как сопредседатель комиссии не считает на данным момент целесообразным садиться с белорусской стороной за стол переговоров для обсуждения данного вопроса, «поскольку комиссия называется Группой дружбы, а это абсолютно не дружественный шаг».

Как российско-израильский блогер стал причиной международных споров

Блогер Александр Лапшин находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха. За антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину в Азербайджане грозит до 8 лет лишения свободы. Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан. «Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану», — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко. По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадет». 7 февраля 2017 года Верховный суд, в котором блогер обжаловал данное решение, оставил его в силе . За задержанного вступился Израиль, одна из стран гражданства Лапшина. Россия также высказалась против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Вечером 7 февраля Александра Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку. В МИД России посчитали , что «данное решение не соответствует духу союзнических отношений».