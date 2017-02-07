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Новый загс, детсад и школа в Билево. На что пойдут деньги инвестпрограммы Витебска в 2017 году

08.02.2017 14:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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В 2017 году из бюджета Витебска на строительство и реконструкцию важных социальных объектов планируют потратить более 26,3 млн рублей. Инвестпрограмма опубликована на Национальном правовом интернет-портале.


Строительная площадка на месте будущей школы в Билево-2. Фото: Игорь Матвеев

ЖКХ

Большая часть денег — более 16 млн рублей — пойдет на объекты коммунального хозяйства и жилищного строительства. Стройкой года в Витебске обещает стать Дворец торжественных обрядов возле Благовещенской церкви. На это выделят 800 тысяч рублей.

Здравоохранение, спорт

Власти города нацелены покончить с долгостроем на улице Чкалова — на поликлинику в микрорайоне Юг-7а предусмотрено 2 млн рублей. Еще 35 тысяч рублей пойдет на завершение строительства футбольного поля с естественным покрытием.

Культура, образование

В графе «культура» значатся строительство или реконструкция следующих объектов: зоопарк, концертный зал «Витебск», здание № 5а на улице Марка Шагала (будущий музей истории народного художественного училища), дом № 7 на улице Средненабережной. На все это выделено свыше 2,7 млн рублей.

На объекты образования пустят почти 4,3 млн рублей. Это строительство детского сада, школы в микрорайоне Билево-2 и жилого дома КПД № 79 в Билево-3, реконструкция административного здания № 3а на улице Золотогорской, ремонт Дома быта в Рубе (там хотят разместить детскую школу искусств).

 
Теги: Витебск
 
 
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Инвестпрограмма Витебска на 2017 год утверждена с объемом финансирования более 26,3 млн рублей.

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