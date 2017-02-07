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Новый загс, детсад и школа в Билево. На что пойдут деньги инвестпрограммы Витебска в 2017 году
08.02.2017 14:54 — Новости Экономики | Tut.by
В 2017 году из бюджета Витебска на строительство и реконструкцию важных социальных объектов планируют потратить более 26,3 млн рублей. Инвестпрограмма
ЖКХ
Большая часть денег — более 16 млн рублей — пойдет на объекты коммунального хозяйства и жилищного строительства. Стройкой года в Витебске обещает стать
Здравоохранение, спорт
Власти города нацелены покончить с долгостроем на улице Чкалова — на
Культура, образование
В графе «культура» значатся строительство или реконструкция следующих объектов: зоопарк, концертный зал «Витебск», здание № 5а на улице Марка Шагала (будущий
На объекты образования пустят почти 4,3 млн рублей. Это строительство
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Инвестпрограмма Витебска на 2017 год утверждена с объемом финансирования более 26,3 млн рублей.
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