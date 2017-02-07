﻿ Новые тенденции на выставке «БелТЕКСлегпром. Весна 2017». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новые тенденции на выставке «БелТЕКСлегпром. Весна 2017»

08.02.2017 13:44 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Свежая порция идей и решений для легкой промышленности ждет участников и гостей крупнейшей отраслевой выставки Беларуси по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности «БелТЕКСлегпром. Весна 2017».

29-31 марта 2017г. в выставочном павильоне НВЦ «БелЭкспо» в 40-ой раз соберутся профессионалы отрасли, чтобы обсудить назревшие проблемы и вопросы, поделиться опытом, получить актуальную информацию об изменениях в законодательной базе.

«БелТЕКСлегпром. Весна 2017» — крупнейшая площадка для работы и делового общения зарубежных и белорусских производителей и поставщиков, а также для покупателей из различных стран. Главная цель выставки — дать каждому участнику возможность продемонстрировать свой потенциал, стимулируя сбыт продукции, а также создать комфортные условия для презентации своих товаров и услуг, заключения договоров и приобретения полезных контактов.

Выставка «БелТЕКСлегпром» — это:

  • Более 18-ти направлений, среди которых одежда, обувь, ткани, текстиль, оборудование и сырье для легкой промышленности
  • Более 100 компаний-участников из Беларуси, Польши, Украины, России, Турции, Узбекистана
  • Около 10 000 оптовых покупателей, специалистов отрасли и посетителей
  • Информационная поддержка белорусских и зарубежных СМИ

Подтвердили свое участие крупнейшие предприятия отрасли, о своем желании посетить выставку заявили представители крупных торговых сетей. Традиционно весной «БелТЕКСлегпром» собирает большое количество именно представителей малого и среднего бизнеса, что говорит о высокой эффективности участия в выставке.

Профессионалы отрасли высоко ценят деловую программу «БелТЕКСлегпром». Каждый год ведущие отечественные и зарубежные эксперты консультируют и делятся последними данными по актуальным для участников вопросам.

В рамках «БелТЕКСлегпром. Весна – 2017»любой желающий сможет принять участие в организованных на качественно новом уровне модных показах ведущих белорусских брендов.Новые коллекции и свежие веяния в дизайне одежды всегда находятся в сфере интересов белорусов.

«БелТЕКСлегпром. Весна – 2017» позволит:

  • получить актуальную информацию о перспективах развития текстильной и легкой промышленности
  • познакомиться с инновационными решениями в отрасли
  • обменяться опытом с коллегами из разных стран
  • сделать конкурентный срез рынка, провести маркетинговые исследования и опросы
  • завести новые, полезные для Вашего бизнеса контакты
  • напрямую пообщаться с потенциальными клиентами и партнерами, заключить контракты по различным направлениям
  • существенно сэкономить рекламный бюджет за счет мощной информационной поддержки ведущих профильных СМИ Беларуси и ближнего зарубежья.
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свежая порция идей и решений для легкой промышленности ждет участников и гостей крупнейшей отраслевой выставки Беларуси по оптовой продаже товаров легкой и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Виктор Бабарико: "Беларусь превращается в сообщество высокотехнологичных ПТУшников"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика