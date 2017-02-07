Свежая порция идей и решений для легкой промышленности ждет участников и гостей крупнейшей отраслевой выставки Беларуси по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности «БелТЕКСлегпром. Весна 2017».

29-31 марта 2017г. в выставочном павильоне НВЦ «БелЭкспо» в 40-ой раз соберутся профессионалы отрасли, чтобы обсудить назревшие проблемы и вопросы, поделиться опытом, получить актуальную информацию об изменениях в законодательной базе.

«БелТЕКСлегпром. Весна 2017» — крупнейшая площадка для работы и делового общения зарубежных и белорусских производителей и поставщиков, а также для покупателей из различных стран. Главная цель выставки — дать каждому участнику возможность продемонстрировать свой потенциал, стимулируя сбыт продукции, а также создать комфортные условия для презентации своих товаров и услуг, заключения договоров и приобретения полезных контактов.

Выставка «БелТЕКСлегпром» — это:

Более 18-ти направлений, среди которых одежда, обувь, ткани, текстиль, оборудование и сырье для легкой промышленности

Более 100 компаний-участников из Беларуси, Польши, Украины, России, Турции, Узбекистана

Около 10 000 оптовых покупателей, специалистов отрасли и посетителей

Информационная поддержка белорусских и зарубежных СМИ

Подтвердили свое участие крупнейшие предприятия отрасли, о своем желании посетить выставку заявили представители крупных торговых сетей. Традиционно весной «БелТЕКСлегпром» собирает большое количество именно представителей малого и среднего бизнеса, что говорит о высокой эффективности участия в выставке.

Профессионалы отрасли высоко ценят деловую программу «БелТЕКСлегпром». Каждый год ведущие отечественные и зарубежные эксперты консультируют и делятся последними данными по актуальным для участников вопросам.

В рамках «БелТЕКСлегпром. Весна – 2017»любой желающий сможет принять участие в организованных на качественно новом уровне модных показах ведущих белорусских брендов.Новые коллекции и свежие веяния в дизайне одежды всегда находятся в сфере интересов белорусов.

«БелТЕКСлегпром. Весна – 2017» позволит: