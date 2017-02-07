В Мингорисполком 8 февраля повторно подана заявка на проведение 25 марта шествия по случаю Дня Воли. Как сообщил БелаПАН председатель Партии БНФ Алексей Янукевич, представитель Мингорисполкома заверил организаторов, что заявка зарегистрирована, и назвал регистрационный номер.

Подписи под заявкой поставили представитель движения «За Свободу» Александр Русевич, оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский, Объединенной гражданской партии Егор Виняцкий, Партии БНФ Дмитрий Касперович и движения солидарности «Разам» Александр Маков.

Заявители просят разрешить провести акцию в следующем формате: сбор участников акции на площадке у здания Национальной академии наук и шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы.

Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января. 7 февраля стало известно, что власти дали отрицательный ответ. В письме за подписью управделами горисполкома Анны Мательской говорилось, что в горисполком был подан лишь документ под названием «Обязательства по организации и проведению массового мероприятия (демонстрации)». Собственно заявки на проведение шествия подано не было, как это предусмотрено законом «О массовых мероприятиях».

Кроме того, власти города усмотрели в действиях заявителей нарушение упомянутого закона, который гласит, что «организаторы массового мероприятия не имеют права объявлять в СМИ, сети интернет или других информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и другие материалы». На основании этого, сообщил Мингорисполком, «положительно решить рассматриваемый вопрос» о разрешении шествия в День Воли «не представляется возможным».

Заявители акции, в свою очередь, утверждали, что в январе в Мингорисполком был передан весь пакет необходимых документов. Тем не менее, оргкомитет празднования Дня Воли решил подать повторную заявку.