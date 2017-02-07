В декабре белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 2,4% к декабрю 2015 года — до 2,757 млрд долларов. При этом к ноябрю 2016 года экспорт вырос на 9,8%. За 2016-й год снижение экспорта составило 9,3%, за пределами страны продано товаров и услуг на 29,758 млрд долларов. При этом положительное сальдо торговли товарами и услугами к концу года растаяло, составив минус 49,8 млн по итогам года (еще за одиннадцать месяцев оно было в плюсе – 164,1 млн долларов), сообщает Нацбанк .

2015-й год Беларусь закончила с положительным сальдо торговли товарами и услугами в размере 117,6 млн долларов. 2014-й год был заметно хуже – минус 483,8 млн долларов.

Импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8% — до 29,808 млрд.

По итогам года отрицательное сальдо торговли товарами выросло на 21% к 2015-му году до 2,593 млрд долларов.

Экспорт товаров в январе-декабре 2016 года сократился на 12,2% — до 22,987 млрд долларов, импорт — на 9,7%, до 25,571 млрд.

Сальдо торговли услугами по итогам года оказалось положительным — 2,543 млрд долларов, показатель прошлого года превзойден на 12,5%. Экспорт услуг вырос на 2,2% — до 6,780 млрд долларов. Импорт снизился на 3,2%, составив 4,237 млрд долларов.

Белорусский экспорт серьезно забуксовал во второй половине 2015 года, когда к падению цен на нефтепродукты и нефть добавился спад цен и спроса на калийные удобрения . Кроме того, неблагоприятная ценовая конъюнктура портит выручку сельхозэкспорту , который заметно растет в натуральном выражении. Прогноз на 2017 год по основным сырьевым рынкам пока остается не очень оптимистичным .