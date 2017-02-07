Бельгийская B.S.A. International S.A. приобрела контрольный пакет акций СОАО «Ляховичский молочный завод».

Как пишет агентство «Бизнес-новости» , B.S.A.International разместила сообщение о скупке акций в конце января.

Как сообщает БВФБ, продажа прошла в результате восьми сделок в форвардом режиме. Было продано 177 551 акция завода, что соответствует 69,3% уставного фонда. Сумма сделки - 9,4 млн долларов. В режиме непрерывного двойного аукциона прошла еще одна сделка, в белорусских рублях на сумму 4,1 млн рублей.

B.S.A. International была готова купить 100% акций белорусского завода. интересы бельгийцев представляла юридическая компания «Арцингер и партнеры».

Справка БДГ

B.S.A. International является материнской компанией одного из крупнейших производителей молока – французской Groupe Lactalis S.A., которая является третьим по величине переработчиком молока в мире.