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Ляховичский молочный завод продали бельгийскому инвестору
08.02.2017 15:55 — Новости Экономики | БДГ
Бельгийская B.S.A. International S.A. приобрела контрольный пакет акций СОАО «Ляховичский молочный завод».
Как пишет агентство
Как сообщает БВФБ, продажа прошла в результате восьми сделок в форвардом режиме. Было продано 177 551 акция завода, что соответствует 69,3% уставного фонда. Сумма сделки - 9,4 млн долларов. В режиме непрерывного двойного аукциона прошла еще одна сделка, в белорусских рублях на сумму 4,1 млн рублей.
B.S.A. International была готова купить 100% акций белорусского завода. интересы бельгийцев представляла юридическая компания «Арцингер и партнеры».
Справка БДГ
B.S.A. International является материнской компанией одного из крупнейших производителей молока – французской Groupe Lactalis S.A., которая является третьим по величине переработчиком молока в мире.
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Бельгийская B.S.A. International S.A. приобрела контрольный пакет акций СОАО «Ляховичский молочный завод».
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