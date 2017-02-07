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Ляховичский молочный завод продали бельгийскому инвестору

08.02.2017 15:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Бельгийская B.S.A. International S.A. приобрела контрольный пакет акций СОАО «Ляховичский молочный завод».

Как пишет агентство «Бизнес-новости», B.S.A.International разместила сообщение о скупке акций в конце января.

Как сообщает БВФБ, продажа прошла в результате восьми сделок в форвардом режиме. Было продано 177 551 акция завода, что соответствует 69,3% уставного фонда. Сумма сделки - 9,4 млн долларов. В режиме непрерывного двойного аукциона прошла еще одна сделка, в белорусских рублях на сумму 4,1 млн рублей.

B.S.A. International  была готова купить 100% акций белорусского завода. интересы бельгийцев представляла юридическая компания «Арцингер и партнеры».

Справка БДГ

B.S.A. International является материнской компанией одного из крупнейших производителей молока – французской Groupe Lactalis S.A., которая является третьим по величине переработчиком молока в мире.

 
 
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Бельгийская B.S.A. International S.A. приобрела контрольный пакет акций СОАО «Ляховичский молочный завод».

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