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В Великобритании формируется дилерская сеть по продвижению бобруйских малогабаритных тракторов "Беларус"
08.02.2017 16:21 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 8 февраля. Дилер ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" в Великобритании компания Belarus Tractor Ltd. (город Банвелл) начала продвижение малогабаритных тракторов "Беларус" бобруйского производства и формирование собственной дилерской сети на территории Соединенного Королевства, сообщили БелаПАН на белорусском предприятии.
3 февраля генеральный директор компании Belarus Tractor Ltd. Пол Батеман подписал первое дилерское соглашение с компанией Hoffman Farms, предоставляющее право реализовывать компактные тракторы "Беларус" в графствах Девон и Сомерсет.
В рамках дальнейшей работы по расширению дилерской сети руководство Belarus Tractor Ltd. ведет переговоры с потенциальными партнерами в Уэльсе и Восточной Англии. Проведены первые встречи с представителями компаний из регионов Глостершир и Уилтшир, проявивших заинтересованность в сотрудничестве по продвижению тракторов "Беларус".
С целью практического знакомства потенциальных дилеров и заинтересованных специалистов с малогабаритными тракторами "Беларус" бобруйского производства 11 марта Belarus Tractor Ltd. проведет открытую презентацию на базе крупнейшего на юго-западе Англии выставочного центра Junction 24.
В декабре 2016 года в адрес компании Belarus Tractor Ltd. были поставлены первые три малогабаритных трактора "Беларус".
ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" (www.bztda.com) создано в 1945 году, входит состав "МТЗ-Холдинга". На предприятии работают более 3 тыс. человек. Производство малогабаритной тракторной техники начато в 2007 году по лицензии Минского тракторного завода. Малогабаритные трактора поставляются более чем в 55 стран. На предприятии освоено производство 24 моделей тракторов и коммунальных машин на их базе.
Марина Носова, БелаПАН.
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В Великобритании формируется дилерская сеть по продвижению бобруйских малогабаритных тракторов "Беларус"
Минск, 8 февраля. Дилер ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" в Великобритании компания Belarus Tractor Ltd. (город Банвелл) начала продвижение...
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