Генпрокуратура и МВД Беларуси прокомментировали резонансное дело с выдачей в Азербайджан блогера Александра Лапшина. Как сообщает БЕЛТА , в прокуратуре утверждают, что ни Россия, ни Израиль не обращались с просьбой выдать им Лапшина, который имеет гражданство обеих этих стран. МВД же опровергает данные о том, что от имени Лапшина подавали прошение о получении дополнительной защиты в Беларуси.



Александр Лапшин в Баку. Фото: haqqin.az

В Генпрокуратуре отметили, что просьба выдать Александра Лапшина в Азербайджан поступила от Баку в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

— Деяния Александра Лапшина, в совершении которых он обвиняется в Азербайджане по ст. 281.2, 318.2 УК, являются также наказуемыми по белорусскому уголовному законодательству и соответствуют ч.3 ст. 361, ч.3 ст. 371 Уголовного кодекса. Сроки давности привлечения Лапшина к уголовной ответственности по белорусскому и азербайджанскому законодательству не истекли, он гражданином Беларуси не является. В связи с этим Генпрокуратура Беларуси, руководствуясь ст. 66, 67 и 88 Конвенции, ст. 494, 495 УПК Беларуси, 17 января 2017 года приняла решение о его выдаче в Азербайджан для привлечения к уголовной ответственности.

Устанавливать вину Лапшина белорусские правоохранители не должны, добавили в Генпрокуратуре.

Также отмечается, что ни Россия, ни Израиль, гражданином которых является Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались.

В МВД отметили, что, вопреки словам жены Лапшина Екатерины , по состоянию на 8 февраля 2017 года в ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты Александру Лапшину в установленном порядке не поступало.

В ведомстве добавили, что Лапшин мог обратиться с таким заявлением, начиная с момента своего задержания еще в декабре, но не сделал этого.

Блогер Александр Лапшин находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха. За антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину там грозит до 8 лет лишения свободы. Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан. «Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану», — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко. По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном, и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадет». 7 февраля 2017 года Верховный суд, в котором блогер обжаловал данное решение, оставил его в силе . За задержанного вступился Израиль, одна из стран гражданства Лапшина. Россия также высказалась против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Вечером 7 февраля Александра Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку. В МИД России посчитали , что «данное решение не соответствует духу союзнических отношений». В Армении, которая конфликтует с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, депутаты парламента призвали исключить Беларусь из ОДКБ и назвали решение Минска «позором».