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Генпрокуратура: Ни Россия, ни Израиль не просили выдать им блогера Лапшина
08.02.2017 16:40 — Новости Экономики | Tut.by
Генпрокуратура и МВД Беларуси прокомментировали резонансное дело с выдачей в Азербайджан блогера Александра Лапшина. Как сообщает
В Генпрокуратуре отметили, что просьба выдать Александра Лапшина в Азербайджан поступила от Баку в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.
— Деяния Александра Лапшина, в совершении которых он обвиняется в Азербайджане по ст. 281.2, 318.2 УК, являются также наказуемыми по белорусскому уголовному законодательству и соответствуют ч.3 ст. 361, ч.3 ст. 371 Уголовного кодекса. Сроки давности привлечения Лапшина к уголовной ответственности по белорусскому и азербайджанскому законодательству не истекли, он гражданином Беларуси не является. В связи с этим Генпрокуратура Беларуси, руководствуясь ст. 66, 67 и 88 Конвенции, ст. 494, 495 УПК Беларуси, 17 января 2017 года приняла решение о его выдаче в Азербайджан для привлечения к уголовной ответственности.
Устанавливать вину Лапшина белорусские правоохранители не должны, добавили в Генпрокуратуре.
Также отмечается, что ни Россия, ни Израиль, гражданином которых является Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались.
В МВД отметили, что, вопреки
В ведомстве добавили, что Лапшин мог обратиться с таким заявлением, начиная с момента своего задержания еще в декабре, но не сделал этого.
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МВД же опровергает данные о том, что от имени Лапшина подавали прошение о получении дополнительной защиты в Беларуси.
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